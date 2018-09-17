Спонсор «золотого» туалета для ректора УрГЭУ стал почетным консулом Индии в Екатеринбурге

Уральский бизнесмен Андрей Симановский, который владеет компанией «Сима-ленд», стал «почетным генеральным консулом Республики Индия в Екатеринбурге». Об этом говорится на странице представительства МИДа России в Екатеринбурге.

Напомним, компания «Сима-ленд» неоднократно появлялась в СМИ из-за своей кадровой политики – например, по утрам сотрудники предприятия исполняют гимн России, а владелец фирмы стал спонсором туалета с помпезной золотой отделкой, установленного для ректората Уральского государственного экономического университета.

Екатеринбург, служба информации

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