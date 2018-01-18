Уральцев удивил золотой туалет ректора экономического вуза (ФОТО)

Пользователи «Фейсбука» опубликовали фотографии из золотого туалета ректора Уральского государственного экономического университета (бывший СИНХ). Фотографии разместил в сети пользователь Lex Looter. «Ректорский туалет в УрГЭУ-СИНХ в Екатеринбурге. И как среди такого музея с*ть, простите? Спасибо Якову Силину! Студенты-экономисты могут приобщиться к красоте и начать привыкать к богатству. Ну, если их туда пустят, конечно…», – пишет пользователь.

На зеркалах – мотивационные цитаты. Например, высказывание Софи Лорен: «Женщина, твердо уверенная в своей красоте, сумеет в конце концов убедить в ней всех остальных». На стенах – мраморная богатая отделка и позолота. Правда, собственно унитаз – обычный, белый, на что иронично обратили пользователи соцсети.

Отметим, что попасть в золотую уборную студенты и рядовые сотрудники вряд ли смогут. Как говорят сотрудники вуза, такой туалет действительно есть в УрГЭУ, только предназначен он не для ректора, а для проректоров. «Туда могут попасть только те сотрудники, у которых есть ключ», – поясняют работники экономического вуза.

В пресс-службе вуза «Новому Дню» пообещали прокомментировать снимки после обеда.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 18.01.18

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