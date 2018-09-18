«Автомобилист» выиграл седьмой матч в сезоне подряд

Хоккейный клуб «Автомобилист» с начала регулярного сезона КХЛ 2018/19 еще не проиграл ни одного матча. В семи играх команда из Екатеринбурга набрала 14 очков и в настоящее время занимает первую строчку турнирной таблицы ‒ как в Восточной конференции, так и во всей лиге.

Накануне «Автомобилист» одержал победу над московским «Спартаком» в гостях. Следующий матч команда проведет против клуба «Сочи», также на выезде.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 18.09.18

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