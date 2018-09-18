Цуканов встретился с новым главой свердловского управления СКР

Уральский полпред Николай Цуканов встретился с Михаилом Богинским, который на прошлой неделе приступил к исполнению обязанностей руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Свердловской области. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе полпредства, в ходе беседы были обсуждены вопросы организации взаимодействия аппарата полномочного представителя со следственными органами Уральского федерального округа.

Напомним, о кадровых перестановках в Следственном комитете стало известно в конце августа. Генерал-лейтенант юстиции Михаил Богинский, до этого возглавлявший СУ СК по Тюменской области, был назначен на аналогичную должность в Екатеринбург. Его предыдущее место службы в Тюмени занял генерал-майор юстиции Александр Кубляков из Твери.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 18.09.18

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