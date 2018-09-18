В Свердловской области долги за отопление и горячую воду перевалили за 6 миллиардов

Долги перед энергетиками в Свердловской области к началу отопительного сезона составили 6,1 млрд рублей. В лидерах – бюджетные организации, среди которых самыми злостными неплательщиками стали Минобороны и МЧС.

Среди городов, где работает Свердловский филиал «ЭнергосбыТ Плюс», самые большие долги, что объяснимо, – у Екатеринбурга – на август жители и предприятия города задолжали 4,7 млрд рублей. Долги Первоуральска составили 514 млн рублей, Нижняя Тура и Лесной не выплатили в срок 363 млн рублей. Как рассказал сегодня на пресс-конференции директор по работе с дебиторской задолженностью Дмитрий Прилежаев, общая сумма задолженности по сравнению с прошлым годом снизилась на 180 млн рублей. Самые серьезные должники – предприятия бюджетной сферы, они задолжали 316 миллионов рублей. Предприятия Минобороны не выплатили в срок 363 миллиона рублей (год назад перед отопительным сезоном их долг 320 миллионов). Довольно сложным должником Полежаев назвал МЧС. «Видимо, у них есть какие-то проблемы с планированием расходов на электроэнергию и отопление на календарный год», – предположил Полежаев.

Что касается управляющих компаний, то хуже всего ситуация складывается в УК «Чкаловская» (253 млн), группе компаний УК РЭМП УЖСК и «Управляющая компания РЭМП УЖСК» (137,8 млн) и ТСЖ «Высокий берег» (21 млн). По словам эксперта, одна из мер, которая помогает бороться с долгами, – так называемая распаковка управляющих компаний. В тех УК, где оплачено менее 60 %, «ЭнергосбыТ Плюс» начинает брать оплату напрямую с жильцов. Такой процесс прошел в 20 компаниях по 70 тысячам лицевых счетов – и теперь дома, которые числятся за УК, показывают собираемость в 90 %. С физлицами энергетики работают через судебных приставов, рассылку писем и т.д.

С 1 октября будет еще один способ – начнет работать контактный центр, сотрудники которого будут звонить должникам, напоминать об оплате, выяснять причину просрочки и предлагать варианты решения проблем. Для тех случаев, когда долги и сроки их погашения уже вышли за рамки гражданско-правовых отношений, возбуждаются уголовные дела. Сейчас расследуется пять таких дел, два на стадии завершения расследования.

Добавим, деньги, которые энергетики собирают с клиентов, уходят в том числе и на ремонты и модернизацию объектов ЖКХ. В этом году, как рассказал сегодня главный инженер по генерации Свердловского филиала «Т Плюс» Павел Родин, на ремонты объектов традиционной генерации ушло 815 млн рублей, это на 23 % больше чем год назад. Еще 100 млн рублей было потрачено на ремонт и реконструкцию малых котельных и ТЭЦ мощностью менее 25 МВт. В Екатеринбурге по плану до конца года должны переложить 64 км сетей, с наступлением холодов работы не прекратятся, но на теплоснабжении потребителей это никак не скажется. «Процент износа сетей у нас около 70 %. Он не уменьшается, но хотя бы стабилизировался», – главный инженер по тепловым сетям филиала «Свердловский» компании «Т Плюс» Андрей Шмельков.

Екатеринбург, служба информации

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