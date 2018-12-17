Объекты Минобороны в Екатеринбурге из-за долгов могут остаться без воды

Энергетики пригрозили оставить без горячей воды объекты Минобороны. Причиной стали долги – военные который год срывают отопительный сезон, задолженность за поставленные ресурсы превысила 170 млн рублей.

«Свердловский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» планирует ограничить подачу горячей воды «Центральному жилищно-коммунальному управлению» («ЦЖКУ») Министерства обороны. Задолженность за электроэнергию, отопление и горячую воду предприятия на начало декабря превысила 170 млн рублей. Соответствующее уведомление его руководству было направлено», – сообщили сегодня в пресс-службе компании. «ЭнергосбыТ Плюс» несколько раз пытался разрешить ситуацию на переговорах с военными, однако реакции не последовало. «Ограничение является для нас крайней и вынужденной мерой. Сейчас это единственный способ остановить растущую с каждым днем задолженность «ЦЖКУ» и обеспечить надежное энергоснабжение наших клиентов», – отметил директор по работе с дебиторской задолженностью Свердловского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Дмитрий Прилежаев.

Объекты Минобороны останутся без горячей воды, если вопрос с задолженностью не будет урегулирован до 29 декабря. На первом этапе ограничат пять объектов. Энергетики пока не раскрывают список таких объектов. Но известно, что ЦЖКУ – это «наследник» «Славянки», которая из года в год становилась одним из крупнейших должников за ресурсы. Не исключено, что под ограничения могут попасть казармы. В пресс-службе ФГБУ «ЦЖКУ» прокомментировать ситуацию пообещали в ближайшее время.

Екатеринбург, служба информации

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