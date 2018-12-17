В Минобороны пообещали рассчитаться с энергетиками за 25 дней

В Минобороны прокомментировали предупреждение энергетиков об отключении воды из-за долгов. ФГБУ «ЦЖКУ» готово рассчитаться за 25 дней, но в любом случае, отключения ресурсов военные не боятся, защищаясь указом президента.

В пресс-службе ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России рассказали, что «учреждение не уклонялось и не уклоняется от принятых на себя обязательств по оплате потребленных ресурсов», текущая задолженность включена в реестр платежей и будет погашена в течение 25 рабочих дней. Учреждение уточнило размер просрочки: «за период январь – октябрь выставлено 458,3 млн руб., оплачено 379,6 млн руб. (83%). По жилищному фонду принято к оплате документов за период январь – октябрь 2018 года на сумму 55,4 млн руб., оплачено – 38,7 млн руб. (70%)».

В ЦЖКУ добавили, что отключать им горячую воду нельзя, так как в соответствии с Указом президента РФ от 23 ноября 1995 г. № 1173 «О мерах по осуществлению устойчивого функционирования объектов, обеспечивающих безопасность государства», ограничение ресурса воинским частям, учреждениям, предприятиям и организациям федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, в которых предусмотрена военная служба, является действиями, нарушающими безопасность государства.

Свердловский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» сегодня пригрозил оставить некоторые объекты Минобороны без горячей воды из-за долгов на сумму более 170 млн рублей. Военные попали в число крупнейших должников за ресурс.

Екатеринбург, служба информации

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