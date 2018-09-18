Медиаменедежер судится с пиарщиком по поводу незаконного заработка на «обнаженке»

В Екатеринбурге начался процесс медиаменеджера Ольги Чебыкиной против известного пиарщика Платона Маматова. 18 сентября в Кировском районном суде состоялось первое заседание: госпожа Чебыкина просила суд запретить пиарщику Платону Маматову использовать свои ню-фото для иллюстрации публикаций о 20 миллионах рублей, пропавших из регионального бюджета.

Ольга Чебыкина считает, что публикация ее фотографий в нижнем белье нарушает авторские права фотографа и ее право на собственные изображения. Кроме того, она заявила о моральных страданиях в связи с неприятными комментариями интернет-пользователей под ее снимками.

При этом второй участник конфликта считает, что размещение фотографий Чебыкиной в социальных сетях вполне законно, поскольку происходит исключительно в рамках общественной дискуссии о крупных суммах денег, пропавших из бюджета Свердловской области при возможном участии Ольги Чебыкиной и ее гражданского мужа.

«Если девушка сама размещает свои фото в трусах и без на открытых страницах с тысячами подписчиков, то она заранее подразумевает их распространение, копирование, обсуждение. Поэтому все заявления о правах на изображения – лишь повод. Реальная причина иска заключается в желании Ольги Юрьевны прекратить всякое обсуждение дела о 20 украденных миллионах. Она хочет, чтобы я перестал об этом говорить», – комментирует ситуацию Платон Маматов.

Напомним, ранее созданное при участии Чебыкиной интернет-телевидение «Малина» заняло у госпредприятия более 20 миллионов рублей якобы на развитие проекта. После чего заемные деньги исчезли, а Чебыкина отказалась от всех долговых обязательств. Между тем, долги «Малины» уже признаны реальными судами нескольких инстанций.

Екатеринбург, Елена Васильева

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