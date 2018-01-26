Телеканал «Малина» обязали заплатить екатеринбургскому пиарщику 20 миллионов

Только что Арбитражный суд Свердловской области обязал телеканал «Малина» выплатить пиарщику Платону Маматову более 20 миллионов рублей. В суде представители телеканала рассказали интересные подробности о его финансировании из бюджета области.

Напомним, в 2013-2014 годах руководство «Малины» взяло более 20 миллионов рублей взаймы у «Четвертого канала», но деньги в срок не вернуло. В октябре этого года «Четверка» уступила право требования долга г-ну Маматову за три млн рублей. После чего пиарщик обратился в арбитражный суд.

Бывшие руководители интернет-ТВ Ольга Чебыкина и Екатерина Дегай сегодняшнее заседание проигнорировали, но в суде были представители телеканала. Они озвучили интересные подробности работы «Малины». Один из представителей рассказал, что «Малина» – это был политически важный проект, его создавали по инициативе губернатора к выборам мэра Екатеринбурга, и 44 миллиона рублей, потраченных на создание проекта, шли целиком из бюджета. Еще один нюанс работы интернет-ТВ, по словам его представителя, касался непосредственно долга «Четвертому каналу» – в зале суда прозвучало, что 20 миллионов специально проводили как заем, а не включали в уставный капитал, чтобы уменьшить конкурсную массу в случае банкротства. Заодно представитель телеканала упомянул, что два года к ним от «Четвертого канала» не было никаких претензий, и там рассудили, что про деньги все уже и забыли.

В итоге суд требования Платона Маматова – взыскать с должника 20,494 млн рублей – удовлетворены в полном объеме. Телеканал к тому же возместит пиарщику 125 тысяч, потраченных на пошлины.

«Решение суда справедливое, доводы противной стороны ожидаемо оказались несостоятельными. Дальше они, очевидно, пойдут в апелляцию, и ее скорее всего проиграют, доводы юридически слабые. Затем мы, как и говорили, начнем процедуру банкротства «Малины», после чего будем взыскивать по субсидиарной ответственности деньги с Чебыкиной и Дегай», – прокомментировал Платон Маматов. Он также упомянул, что не исключает: из гражданского разбирательства дело может перейти в уголовную плоскость, налицо признаки мошенничества в особо крупном размере. «Несмотря на не вполне корректное их поведение, я не хочу обеспечивать девушкам уголовку, это нехорошо. Но я не могу исключить такого развития событий», – пояснил Маматов.

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