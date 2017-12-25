Ольгу Чебыкину и ее бизнес-партнершу Екатерину Дегай обвинили в подделке документа

Пиарщик Платон Маматов, выкупивший долг СМИ malina.am у «Четвертого канала», обвинил своих противниц в подделке документов, предоставленных суду.

Как написал Маматов в своем фейсбуке, на отзыве на иск «стоит печать ООО «Малина медиа» и некая фамилия якобы сотрудника этой организации». «При этом НАСТОЯЩАЯ печать находится у нынешнего директора Александра Кириллова, а подписавший бумажку от имени «Малины медиа» человек там никогда не работал и не работает. То есть речь идёт, на минуточку, о фальсификации документов для Арбитража», – говорится далее.

Добавим, что сегодня представитель кредитора – пиарщика Платона Маматова подтвердил свои требования: взыскать с медиаменеджеров Ольги Чебыкиной-Шабельниковой и Екатерины Дегай всю сумму долга – 20,5 млн рублей. Это кредит «Четвертого канала», который Маматов выкупил у телекомпании. Ответчики, в свою очередь, попросили суд отклонить иск. По их мнению, упомянутые средства были не займами, а инвестициями «Четвертого канала» в дочернюю структуру.

Если верить истцу, присутствовавший на заседании представитель «Четвёрки» опроверг утверждения Чебыкиной и Дегай. Он напомнил: «Малина» всегда была самостоятельным СМИ, ведущим независимую от телеканала деятельность. И 20,5 миллионов были даны интернет-телевидению именно в долг, что подтверждается соответствующими договорами. Займы давались на три года, поскольку именно за такой срок Чебыкина и Дегай обещали вывести «Малину» на точку безубыточности.

Также было заявлено ходатайство о привлечении в качестве третьего лица экс-директора «Малины» Екатерины Дегай, так как займы тратились в первую очередь в её личных интересах. Это ходатайство суд удовлетворил.

Напомним, кредитор намерен добиться признания долгов «Малины», после чего обанкротить её и привлечь к субсидиарной ответственности создателей этого СМИ – Ольгу Чебыкину и Екатерину Дегай.

Следующее заседание по делу состоится 26 января в Арбитражном суде Свердловской области.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый день»

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