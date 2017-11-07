Интернет-телеканал «Малина» прекратил существование

Интернет-теканал «Малина» прекратил свое существование. Об этом рассказала его руководитель Ольга Чебыкина «Деловому кварталу». Вместо этого на базе СМИ открывается проект «Король контента», который будет заниматься производством видео на заказ и SMM. Напомним, что ранее к руководству «Малины» были предъявлены требования – вернуть 20 млн рублей, которые телеканал занимал у «Четвертого канала». Право требования долга было выкуплено Платоном Маматовым у «четверки» за 3 млн рублей.

«Со стороны «Четверки» это были инвестиции в свой собственный интернет-проект, в свою дочернюю структуру – ООО «Малина Медиа». Решение остановиться на полпути тоже принимали не мы, а «Четвертый канал» в лице своего единственного учредителя – «Монетного щебеночного завода». У нынешней, очевидно срежиссированной, пиар-кампании есть две странные черты: во-первых, она касается персонально меня, а в ООО «Малина-медиа»я была лишь наемным специалистом, и это было больше трех лет назад; а во-вторых, вдумайтесь – в основу положена якобы продажа «Четвертым каналом» долга собственной «дочки» перед самим же собой», – сказала изданию г-жа Чебыкина.

Г-н Маматов заявляет, что смена названия не поможет должникам избежать ответственности. «С правовой точки зрения ответственность за взятые взаймы и не возвращённые 20 миллионов рублей несут руководители, которые эти долги создали. Поэтому очередная смена одного ООО на другое вряд ли поможет топ-менеджменту «Малины» уйти от необходимости отвечать по своим обязательствам. Суд разберется в ситуации и вынесет соответствующее решение, которое нельзя будет не исполнить. Мы знаем, что угроза банкротства уже лишила «Малину» госконтрактов. Теперь появился «Король контента», который может претендовать на какие-то бюджетные деньги или деньги крупного бизнеса. Не выйдет. «Король» унаследует не только материальные и нематериальные активы «Малины», но и долги «Малины», и всю ее финансово не очень чистую биографию», – заявил Платон Маматов.

Екатеринбург, служба информации

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