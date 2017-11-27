Маматов подал в суд на «Малину» и грозит банкротством «Контент-королю»

Уральский пиарщик Платон Маматов, который выкупил у «4 канала» долги телекомпании «Малина», подал в суд на владелиц несуществующего уже интернет-проекта Ольгу Чебыкину и Екатерину Дегай. Согласно иску, который был отправлен в Арбитражный суд Свердловской области, кредитор просит обязать должника вернуть 20,494 млн рублей по 17 договорам займа.

«Ранее общая сумма долгов Чебыкиной и Дегай составляла более 23 миллионов рублей. Но десятую часть долга они уже вернули. А весьма существенную неустойку за отказ своевременно расплатиться по договорам займа я решил пока не требовать», – сообщил кредитор «Малины» Платон Маматов.

По его словам, тот факт, что интернет-проект «Малина» был фактически закрыт, не означает, что долг не надо возвращать. Недавно созданное теми же персонами агентство «Контент-король» рискует также обанкротиться, если суд встанет на сторону истца. «Ольга Юрьевна переименовала «Малину» в «Контент-короля». Это агентство работает на оборудовании, которое приобреталось на заемные средства и ранее принадлежало «Малине». Если госпожа Чебыкина думает, будто смена вывески позволит ей избавиться от необходимости возвращать долги, то она сильно ошибается», – заявил г-н Маматов.

Также он пояснил, что просит суд привлечь к тяжбе в качестве свидетеля экс-главу «Четверки» Алену Вугельман, которая, по данным истца, санкционировала выдачу займов «Малине».

Екатеринбург, служба информации

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