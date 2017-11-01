А лучше вспомни ту «Малину»: пиарщик подает в суд на телеканал из-за долга в 20 млн

Известный уральский пиарщик Платон Маматов подает в суд на руководство телеканала «Малина» за долг в 20 млн рублей. По его словам, сегодня истек срок добровольного возврата суммы.

«Я предлагал Ольге Чебыкиной договориться об отсрочке возврата долга. Был готов на уступки и компромиссы. Но, к величайшему моему сожалению, Ольга Юрьевна проигнорировала мои просьбы и предложения. Поэтому мне придется возвращать свои деньги через суд и, скорее всего, банкротить «Малину», – заявил Платон Маматов.

На следующей неделе он обратится с иском в Арбитражный суд Свердловской области, чтобы взыскать долг. Его интересы будет представлять адвокат Павел Бабиков. Г-н Маматов заявил, что готов идти на крайние меры – вплоть до банкротства телеканала.

Напомним, что в 2013-2014 годах руководство «Малины» взяло более 20 000 000 рублей взаймы у «Четвертого канала», но деньги в срок не вернуло. В октябре этого года «Четверка» уступила право требования долга г-ну Маматову за три млн рублей.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 01.11.17

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