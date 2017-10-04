Выбивать долги из «Малины» будет известный екатеринбургский пиарщик

Долги юрлица, с которого началась история интернет-телевидения «Малина», у «Четвертого канала» выкупило коммуникационное агентство Magic, Inc. Директор агентства, известный в Екатеринбурге пиарщик Платон Маматов, уверен, что с ним должник расплатится.

О том, что Magic, Inc и «Четвертый канал» подписали сделку, Платон Маматов рассказал сегодня. Пиарщик выкупил долги ООО «Малина Медиа» на общую сумму около 20,5 миллионов рублей. Именно такую сумму ООО «Малина Медиа» ранее получило от «Четвертого канала» взаймы. Долг Маматов купил с серьезным дисконтом, выплатив продавцу 3 млн рублей. «С глубоким уважением отношусь к своим коллегам по цеху, Ольге Чебыкиной и Екатерине Дегай. Уверен, что их нынешняя неготовность вернуть взятые в долг средства – это лишь досадное недоразумение, которое будет разрешено в ходе конструктивного диалога», – заявил Платон Маматов.

ООО «Малина Медиа» было зарегистрировано в 2012 году двумя уральскими журналистками – Ольгой Чебыкиной и Екатериной Дегай, они запустили интернет-телевидение под брендом «Малина», которое работает до сих пор. В 2013 и 2014 годах ООО «Малина Медиа» получило от «Четвертого канала» 20,5 миллионов рублей по 17 договорам займа. Эту сумму учредительницы должны были инвестировать в развитие интернет-ТВ и, впоследствии, вернуть заимодавцу. Долг, однако, никто не вернул. Маматов планирует вступить в переговоры с должниками с тем, чтобы убедить их вернуть полученные ссуды.

Екатеринбург, служба информации

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