Главного редактора «Малины» из-за 20-миллионного долга позвали на свидание или в суд (СКРИН)

Директор коммуникационного агентства Magic, Inc., известный в Екатеринбурге пиарщик Платон Маматов, занялся возвращением долгов «Малины», владельцем которых стал недавно. Главного редактора интернет-канала он пригласил на свидание – обсудить платежи. Или в суд – если такой вариант должнице больше по душе.

Платон Маматов начал кампанию по возвращению долгов «Малины». «Когда я писал это письмо, то представлял, что клавиши ноутбука – это трепещущие крылышки нежного мотылька, севшего на свежеиспечённое безе. И поэтому касался их нежно-нежно, кончиками пальцев», – написал на своей странице в «Фейсбуке» пиарщик и приложил копию письма-приглашения, адресованного Ольге Чебыкиной. Маматов предлагает обсудить сроки погашения долга, уточнить реквизиты платежей и прочие нюансы. И оговаривает, что согласен на рассрочку.

«Возможно также, что вы не готовы вернуть всю сумму сразу. Ведь и светская жизнь, и развитие «Малины» требуют существенных затрат. Если это так, то я готов обсудить отсрочку возврата долга. Думаю, мы с вами можем легко найти какой-то компромиссный график платежей, устраивающий обе стороны. Совершенно не буду возражать, если вы привлечете к процессу переговоров недавно нанятую вами Алену Вугельман. Она прекрасно разбирается во всех вопросах, связанных с взятыми вами в долг 20 млн рублей. Это не удивительно, ведь именно госпожа Вугельман в бытность свою директором «Четвертого канала» выдала «Малине» эти самые займы», – рассуждает Маматов.

Сроком ответа на письмо владелец долгов поставил 30 октября. В противоположном случае, если Чебыкина не пожелает приходить на встречу, Маматов приглашает ее в суд.

Узнать, что же предпочтет г-жа Чебыкина, агентству не удалось – на телефонные звонки она не отвечает. В медиасообществе так же заметили, что с недавнего времени Чебыкина решила минимизировать активность в соцсетях и заблокировать френдов из уральских СМИ.

Напомним, в 2013 и 2014 годах ООО «Малина Медиа» получило от «Четвертого канала» 20,5 миллионов рублей по 17 договорам займа. Эту сумму учредительницы должны были инвестировать в развитие интернет-ТВ и впоследствии вернуть заимодавцу. Долг, однако, никто не вернул. А в начале октября коммуникационное агентство Magic, Inc выкупило долги у «Четвертого канала», заплатив на них продавцу 3 млн рублей.

Екатеринбург, служба информации

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