Пиарщик Маматов инициирует уголовное дело против телевизионщиц Чебыкиной и Дегай

Уральский пиарщик Платон Маматов сообщил, что сегодня подал в региональное управление ФСБ России заявление с просьбой возбудить уголовное дело против бывших руководителей телеканала «Малина» Ольги Чебыкиной и Екатерины Дегай. По мнению кредитора предприятия, медиаменеджеры вывели из бюджета Свердловской области крупную сумму, что, как подчеркивает Маматов, может попадать под статьи 159 и 201 УК РФ «Мошенничество» и «Злоупотребление полномочиями».

«Чебыкина и Дегай организовали вывод бюджетных денег в личное пользование по замысловатой схеме. Они взяли у госпредприятия несколько крупных займов якобы на развитие интернет-ТВ «Малина». Часть этих денег выплатили сами себе посредством завышенных зарплат и фиктивных договоров подряда. На остальное приобрели различные активы для подконтрольного им СМИ. Потом под видом реорганизации разделили «Малину» на две компании. Первая из них принадлежала государству и получила многомиллионные долги. Вторая организация – это учрежденная Дегай и Чебыкиной фирма-прокладка. Она получила все активы «Малины», передала их в частное пользование этих двух девушек, после чего была ими ликвидирована», – сообщил Маматов.

Ранее арбитражный суд признал долги «Малины» реальными и подлежащими оплате.

«На старте всей этой истории речь шла просто о подлежащем взысканию долге. Но после серии судебных процессов мы получили на руки документы, указывающие на наличие состава уголовного преступления в действиях Чебыкиной и Дегай. Эти документы я сегодня передал в ФСБ. Пусть следствие разбирается, кто должен отвечать за пропажу бюджетных миллионов», – добавил он.

Екатеринбург, Елена Сычева

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