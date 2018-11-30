Суд арестовал имущество экс-руководителя интернет-ТВ «Малина» на 20 миллионов рублей (ДОКУМЕНТ)

Арестовано имущество и счета Екатерины Дегай, экс-руководителя интернет-ТВ «Малина», которая сейчас является топ-менеджером компании «Формика».

Имущество и счета Екатерины Дегай, экс-руководителя интернет-ТВ «Малина», арестовано. Эта мера будет действовать до вынесения окончательного решения о привлечении Дегай к субсидиарной ответственности по долгу «Малины» к екатеринбургскому пиарщику Платону Маматову.

Такое решение вынес Арбитражный суд Свердловской области. Заявление об аресте счетов Дегай подал Платон Маматов – ему «Малина» должна более 20 млн рублей, Маматов решил привлечь экс-руководителя к субсидиарной ответственности. «Иногда недобросовестные должники пытаются сбежать от ответственности путём различных юридических махинаций. Мне очень не хотелось бы оказаться в ситуации, когда с госпожи Дегай – топ-менеджера крупной компании «Формика» и человека, в общем-то, далеко не бедного – формально будет абсолютно нечего взять. Поэтому я попросил суд арестовать её личное имущество и счета», – заявил Платон Маматов.

Арбитражный суд в своем решении постановил полностью удовлетворить требования кредитора – то есть все имущество Дегай и ее денежные средства, в том числе, которые будут поступать, арестованы на сумму 20,6 млн рублей. Определение подлежит немедленному исполнению, может быть обжаловано в течение 10 дней.

Екатеринбург, служба информации

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