Пиарщик Маматов продал долги «Малины»

Уральский пиарщик Платон Маматов после двух лет попыток взыскать долги с телеканала «Малина» – около 20 млн рублей – решил уступить право «Четвертому каналу». Долг он продал за 3 млн, сообщил он сам.

«Сложилась парадоксальная ситуация. Я два года подряд доказываю, что группа лиц вывела из принадлежащей государству компании крупную сумму денег. А против меня выступают не только сами махинаторы, но и руководство обворованных ими структур. За два года я победил их в полутора десятках процессов, но впереди еще столько же. У меня больше нет желания тратить силы на эту возню. Я забираю свои деньги и выхожу из дела. Пусть теперь госкомпания сама ищет свои пропавшие миллионы или хотя бы относительно благовидный способ их списать», – заявил теперь уже бывший владелец долгов «Малины» Платон Маматов.

Он также уточнил, что обращался с заявлением в полицию, по мнению Маматова, в истории с «Малиной» имело место хищение бюджетных средств, но реакции не последовало.

Напомним, в 2013-2014 годах руководство «Малины» взяло более 20 млн рублей взаймы у «Четвертого канала», но деньги в срок не вернуло. В октябре 2017 года «Четверка» уступила право требования долга г-ну Маматову за три млн рублей. После чего пиарщик обратился в арбитражный суд, несколько процессов он выиграл, однако денег так и не дождался, и вернул долг за ту же сумму обратно.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 03.10.19

Как нам использовать опыт Уральской индустриальной биеннале для развития региона? Колонка Анатолия Гагарина. / Екатеринбургские депутаты ужесточат положение о муниципальных гарантиях после скандала с фирмой Плаксина. / Уралец, которого задержали в Таиланде за «шутку» с поддельными долларами, вышел под залог. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»