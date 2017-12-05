Скандал с «Малиной» может выйти боком «Иннопрому»

В Екатеринбурге продолжаются разбирательства вокруг 20-миллионного долга интернет-проекта «Малина» перед «4 каналом». Право требования, напомним, было выкуплено у «Четверки» известным пиарщиком Платоном Маматовым. В настоящее время дело о невозврате суммы ушло в суд. Однако в истории появляются новые подробности.

Так, шеф-редактор ЕАН Александр Кириллов, который также является директором ООО «Малина Медиа», заявил о попытке одной из учредительниц интернет-проекта Екатерины Дегай задним числом выйти из состава руководителей организации. «Госпожа Дегай на днях попыталась в одностороннем порядке и задним числом выйти из состава учредителей «Малины». Не говоря уже о спешном переименовании этого интернет-проекта в агентство «Король-контент», весьма похожем на попытку уйти от ответственности по ранее взятым на себя обязательствам», – сообщил Кириллов.

Свои соображения он изложил в письме на имя президента группы компаний «Формика» Максима Зверкова, который занимается проведением в том числе выставки «Иннопром». Решение обратиться к нему с жалобой на действия Дегай логичны – с недавнего времени она совмещает деятельность в «Малине» (а теперь в «Король-контенте») с работой в «Формике». По мнению Кириллова, это влечет репутационные риски для организатора выставки.

«На мой взгляд, данный конфликт может нанести определенный ущерб компании «Формика», давнему и проверенному партнеру руководства Свердловской области по организации главной промышленной выставки России – «Иннопром». Особенно если учесть, что именно «Малина» посредством Дегай регулярно получала существенные денежные средства за информационное сопровождение данного мероприятия», – указано в письме Кириллова на имя Зверкова.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 05.12.17

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