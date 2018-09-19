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Среда, 19 сентября 2018, 10:44 мск

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Десятитысячный уральский городок получит 30 миллионов на набережную из федерального бюджета

Набережная Верхней Туры. Фото: моногорода.рф

Малые города и исторические поселения в России получат почти 5 миллиардов рублей на благоустройство. Из них 30 миллионов федеральное правительство направит в Свердловскую область – и только одному городу. Деньги потратят на реконструкцию набережной в Верхней Туре.

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении денег победителям Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. 4,9 млрд рублей уйдут в 80 муниципальных образований 43 субъектов. Суммы более ста миллионов рублей достались в основном регионам центральной части России – Ярославской, Нижегородской, Московской и другим областям. Рекордсменом стал Татарстан – он получит 905 миллионов рублей. В перечисленных регионах финалистами конкурса стали по нескольку городов и поселений. Свердловской области выделено 30 миллионов – но все только для одного города, Верхней Туры.

В регионе было 13 соискателей премии, до финала дошли 9 проектов – Ирбит, Полевской, Верхняя Тура, Краснотурьинск, Верхние Серги, Нижнесергинское сельское поселение, Волчанск, Сысерть и Верхотурье. Но в список получателей премии попала только Верхняя Тура, в категории «Малые города с численностью населения до 10 тысяч человек». Город представлял проект «Комплексное благоустройство набережной Верхне-Туринского водохранилища». Как сообщалось на сайте администрации, на набережной планируется установить исторические орудия Верхнетуринского машиностроительного завода и возвести историческую стену памяти, построить площадки для проведения праздничных и спортивных мероприятий, благоустроить зоны для купания, организовать прокат гидроциклов, оборудовать пирс для лодок и катамаранов.

Для сравнения, в Екатеринбурге прошлым летом около 30 миллионов рублей потратили на один этап реконструкции набережной Исети на участке от улицы Малышева до Куйбышева. За эти деньги удалось посадить 77 деревьев и 18 тысяч кустарников. Добавим, общий доход бюджета Верхней Туры, запланированный на этот год – 373 миллиона рублей, то есть город получит на набережную около 8 % своего дохода.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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