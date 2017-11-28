Реконструкция за 30 миллионов: администрация Екатеринбурга посадила на набережной елочки и отсыпала холмы (ФОТО)

Сотрудники администрации Екатеринбурга сегодня показали, что удалось сделать с набережной Исети за лето и осень. Пока сделано не очень много – посажены деревья, кустарники, отсыпаны земляные холмы. Но уже ясно, где расположится детская зона, куда отправят велосипедистов и где будут отдыхать рыбаки.

Реконструировать набережную Исети в Екатеринбурге полностью должны к 2022 году, работы будут идти в том числе за счет государственного финансирования – Екатеринбург смог попасть в федеральную программу «Формирование комфортной городской среды». В этом году из-за требований к 44-ФЗ (о госзакупках) успеть удалось немногое. Как рассказал сегодня заместитель главы администрации города по вопросам капитального строительства и землепользования Алексей Белышев, начались работы в рамках первого этапа благоустройства набережной – на участке между улицами Куйбышева и Малышева (второй этап – благоустройство набережной от Куйбышева до парка Маяковского). «Нами сделаны основные подготовительные работы – это в первую очередь планировочные решения, связанные с организацией пешеходно-тропиночной сети, это создание геопластичных форм, это посадка тех растений, которые можно сажать в такое время года. Остальная часть работ будет вынесена на 2018-й», – отметил Белышев.

К этому моменту на набережной появились 12 отсыпных холмов – шесть для хвойных и шесть для лиственных кустарников. Рядом с ними, примерно по центру участка между Куйбышева и Малышева, со стороны памятника Малышеву будет детская зона: с качелями, каруселями и прочим. Но это – к концу 2018 года. «Сейчас на этом участке посажено 77 деревьев и 18 тысяч 400 кустарников различных форм – от сосны горной до спиреи разнообразных сортов. Деревья, которые растут в приствольных лунках, они все большие, привезены из хороших питомников, хорошего породного состава, не просто «из леса». Их стволы защищены специальными материалами, чтоб за зиму не пострадали», – отметила глава комитета по благоустройству города Тамара Благодаткова.

Пока у администрации нет четкого детализированного плана по реконструкции. Сейчас на сайте мэрии идет анкетирование горожан, чиновники пообещали пожелания жителей Екатеринбурга учесть – опрос закончится в следующем году. Впрочем, судя по количеству комментариев (одна штука), обсуждение не очень бурное.

Однако в общих чертах чиновники пояснили, каким будет облик набережной. Уже весной здесь начнут устанавливать малые архитектурные формы, формировать площадку у ГЦСИ – «для ивентов», как сказал Белышев. Ранее там обещали сделать вход в дендропарк, спуски в амфитеатр, установить скамейки и точки доступа Wi-Fi. Здесь можно будет проводить какие-то культурные мероприятия. Вдоль Исети появится еще несколько участков, где можно будет проводить ярмарки, фестивали.

«Мы четко разделяем территории «высокой» активности с территориями, так скажем, где можно будет сохранить береговые территории именно в природном смысле. Часть берега будет подчищена, там сделают грамотное озеленение, удобные подходы к воде, удобные места для того, чтобы в комфортное время года просто тихо посидеть у воды. Мы думаем о том, чтобы утки, которые здесь живут, не случайно чем-то питались, а чтобы их организованно можно было наблюдать. Мы не отрицаем того, что появится человек с удочкой, и для этого тоже должно быть какое-то место», – рассказал Белышев. На всем протяжении набережной будет освещение.

Должны появиться пешеходные переходы под основными мостами, соединяющие два берега. Мост в створе Карла Маркса отремонтируют летом, и в следующем же году спроектируют пешеходные переходы. Установят туалеты (правда, пока не подсчитано, сколько их нужно). Вдоль всей набережной будет идти велодорожка.

Председатель комитета благоустройства администрации Екатеринбурга Тамара Благодаткова пообещала, что велодорожки будут совсем не такие, как вдоль проспекта Ленина: «Здесь совсем другой вариант. Здесь позволяет пространство реализовать велодвижение в комфортных, а не стесненных нормативах». Горожане, по словам Белышева, просят, чтобы вдоль набережной было сквозное велосипедное движение. Велопарковки уже есть. Но их строили коммерсанты – застройщик, занимавшийся возведением домов через реку от полпредства, по согласованному с мэрией проекту сделал мосты с пешеходными дорожками и велопаркингом. В этих же конструкциях есть теплые помещения, пока пустующие – по словам Белышева, здесь, вероятно, будут кафе.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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