российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 28 ноября 2017, 14:16 мск

Екатеринбург

Темы дня, Новости дня, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

Реконструкция за 30 миллионов: администрация Екатеринбурга посадила на набережной елочки и отсыпала холмы (ФОТО)

Реконструкция за 30 миллионов: администрация Екатеринбурга посадила на набережной елочки и отсыпала холмы (ФОТО)

Сотрудники администрации Екатеринбурга сегодня показали, что удалось сделать с набережной Исети за лето и осень. Пока сделано не очень много – посажены деревья, кустарники, отсыпаны земляные холмы. Но уже ясно, где расположится детская зона, куда отправят велосипедистов и где будут отдыхать рыбаки.

Реконструировать набережную Исети в Екатеринбурге полностью должны к 2022 году, работы будут идти в том числе за счет государственного финансирования – Екатеринбург смог попасть в федеральную программу «Формирование комфортной городской среды». В этом году из-за требований к 44-ФЗ (о госзакупках) успеть удалось немногое. Как рассказал сегодня заместитель главы администрации города по вопросам капитального строительства и землепользования Алексей Белышев, начались работы в рамках первого этапа благоустройства набережной – на участке между улицами Куйбышева и Малышева (второй этап – благоустройство набережной от Куйбышева до парка Маяковского). «Нами сделаны основные подготовительные работы – это в первую очередь планировочные решения, связанные с организацией пешеходно-тропиночной сети, это создание геопластичных форм, это посадка тех растений, которые можно сажать в такое время года. Остальная часть работ будет вынесена на 2018-й», – отметил Белышев.

Новый День: Реконструкция за 30 миллионов: администрация Екатеринбурга посадила на набережной елочки и отсыпала холмы (ФОТО)

К этому моменту на набережной появились 12 отсыпных холмов – шесть для хвойных и шесть для лиственных кустарников. Рядом с ними, примерно по центру участка между Куйбышева и Малышева, со стороны памятника Малышеву будет детская зона: с качелями, каруселями и прочим. Но это – к концу 2018 года. «Сейчас на этом участке посажено 77 деревьев и 18 тысяч 400 кустарников различных форм – от сосны горной до спиреи разнообразных сортов. Деревья, которые растут в приствольных лунках, они все большие, привезены из хороших питомников, хорошего породного состава, не просто «из леса». Их стволы защищены специальными материалами, чтоб за зиму не пострадали», – отметила глава комитета по благоустройству города Тамара Благодаткова.

Новый День: Реконструкция за 30 миллионов: администрация Екатеринбурга посадила на набережной елочки и отсыпала холмы (ФОТО)

Пока у администрации нет четкого детализированного плана по реконструкции. Сейчас на сайте мэрии идет анкетирование горожан, чиновники пообещали пожелания жителей Екатеринбурга учесть – опрос закончится в следующем году. Впрочем, судя по количеству комментариев (одна штука), обсуждение не очень бурное.

Однако в общих чертах чиновники пояснили, каким будет облик набережной. Уже весной здесь начнут устанавливать малые архитектурные формы, формировать площадку у ГЦСИ – «для ивентов», как сказал Белышев. Ранее там обещали сделать вход в дендропарк, спуски в амфитеатр, установить скамейки и точки доступа Wi-Fi. Здесь можно будет проводить какие-то культурные мероприятия. Вдоль Исети появится еще несколько участков, где можно будет проводить ярмарки, фестивали.

Новый День: Реконструкция за 30 миллионов: администрация Екатеринбурга посадила на набережной елочки и отсыпала холмы (ФОТО)

«Мы четко разделяем территории «высокой» активности с территориями, так скажем, где можно будет сохранить береговые территории именно в природном смысле. Часть берега будет подчищена, там сделают грамотное озеленение, удобные подходы к воде, удобные места для того, чтобы в комфортное время года просто тихо посидеть у воды. Мы думаем о том, чтобы утки, которые здесь живут, не случайно чем-то питались, а чтобы их организованно можно было наблюдать. Мы не отрицаем того, что появится человек с удочкой, и для этого тоже должно быть какое-то место», – рассказал Белышев. На всем протяжении набережной будет освещение.

Новый День: Реконструкция за 30 миллионов: администрация Екатеринбурга посадила на набережной елочки и отсыпала холмы (ФОТО)

Должны появиться пешеходные переходы под основными мостами, соединяющие два берега. Мост в створе Карла Маркса отремонтируют летом, и в следующем же году спроектируют пешеходные переходы. Установят туалеты (правда, пока не подсчитано, сколько их нужно). Вдоль всей набережной будет идти велодорожка.

Новый День: Реконструкция за 30 миллионов: администрация Екатеринбурга посадила на набережной елочки и отсыпала холмы (ФОТО)

Председатель комитета благоустройства администрации Екатеринбурга Тамара Благодаткова пообещала, что велодорожки будут совсем не такие, как вдоль проспекта Ленина: «Здесь совсем другой вариант. Здесь позволяет пространство реализовать велодвижение в комфортных, а не стесненных нормативах». Горожане, по словам Белышева, просят, чтобы вдоль набережной было сквозное велосипедное движение. Велопарковки уже есть. Но их строили коммерсанты – застройщик, занимавшийся возведением домов через реку от полпредства, по согласованному с мэрией проекту сделал мосты с пешеходными дорожками и велопаркингом. В этих же конструкциях есть теплые помещения, пока пустующие – по словам Белышева, здесь, вероятно, будут кафе.

Новый День: Реконструкция за 30 миллионов: администрация Екатеринбурга посадила на набережной елочки и отсыпала холмы (ФОТО)
Новый День: Реконструкция за 30 миллионов: администрация Екатеринбурга посадила на набережной елочки и отсыпала холмы (ФОТО)

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 28.11.17

В Свердловской области на заводе раскопали авиационную бомбу. / На Бали сейчас находятся более 200 жителей Урала, домой их ждут 2 декабря. / Консул Сейшельских островов, у которого арестовали за долги BMW, лишился должности. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Недвижимость, Общество, Россия, Фоторепортаж, Экономика,

Новости партнеров

Екатеринбург, все новости

В епархии рассказали, что нельзя есть в ближайшие 40 дней, – начался Рождественский пост

Свердловское заксобрание уйдёт на каникулы на два месяца уже через неделю

Слухи /

Слух дня: Рапопорта сделают крайним за все огрехи ЧМ-2018

«Волнительный визит»: Филипп Киркоров прилетает сегодня в Екатеринбург, чтобы впервые посетить могилу прадеда

Все новости