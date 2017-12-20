К 300-летию Екатеринбурга обустроят набережную Исети, Зеленую Рощу и сквер у Оперного театра

Администрация Екатеринбурга подвела итоги народного голосования по включению в программу «Формирование современной городской среды» общественных территорий, подлежащих благоустройству. Из 44 объектов горожане выбрали шесть, которые получат приоритет, сообщили в пресс-службе мэрии.

Лидерами голосования стали два участка набережной реки Исети (от улицы Челюскинцев до пешеходного моста через реку Ольховку и от улицы Куйбышева до ЦПКиО), сквер у Оперного театра, сквер Попова рядом с Главпочтамтом, парк Зеленая Роща и парк имени ХХII партсъезда. По большинству выбранных площадок уже есть либо оригинальные дизайнерские проекты, либо разработанная проектная документация, отметили в администрации города. Работы по благоустройству будут проводиться с 2018 по 2022 годы в рамках подготовки города к 300-летнему юбилею. Для реализации федерального проекта Екатеринбург получит соответствующее бюджетное финансирование.

Опрос по выбору площадок для благоустройства проводился на официальном сайте администрации города. Всего в адрес муниципалитета поступило 874 заявочных анкеты, включающих в себя более трех тысяч предложений по развитию общественных пространств, отметил главный художник Екатеринбурга Дмитрий Фогель.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 20.12.17

МЧС в ожидании лютых морозов готовит пункты обогрева на свердловских трассах (ФОТО). / Производство мяса в Свердловской области за год снизилось. / На Уралмаше полицейский УАЗ протаранил грузовик «Магнита». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»