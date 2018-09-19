Екатеринбуржцы предпенсионного возраста могут не дождаться льготного проезда

Мужчины-екатеринбуржцы, которым в 2019 году исполнится 60 лет, и женщины, которым предстоит отметить 55-летие, могут не дождаться получения права на льготный проезд в городском общественном транспорте.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сейчас право на проезд по персональной Е-карте для льготных категорий граждан имеют, в частности, пенсионеры по возрасту с пропиской в Екатеринбурге. Для приобретения этой карты необходимо доказать, что человек получает пенсию по старости – например, предъявить справку из ПФР. Если городские власти до нового года не внесут изменения в местные нормативы, то с 1 января право на льготный проезд будут иметь только женщины от 60 лет и мужчины от 65 – в соответствии с новым пенсионным законодательством.

Депутат ЕГД Дмитрий Сергин подтвердил РИА «Новый День», что пока муниципальной думой этот вопрос не обсуждался. «Это вопрос должен обсуждаться в привязке к транспортной реформе, к работе над городским бюджетом, в сотрудничестве с областью», – отметил он.

Добавим, что сейчас даже льготные тарифы для пенсионеров в Екатеринбурге – не самые низкие. В последний раз, когда они повышались (в феврале 2017 года), это вызвало настоящую бурю возмущения у граждан. Безлимитный льготный проездной на месяц за один день подорожал с 400 до 1000 рублей. Добавим, что для граждан без льгот сейчас безлимитный проездной обходится почти в 3000 рублей в месяц.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 19.09.18

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