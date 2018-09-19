Взрыв на ЖБИ напугал жителей Екатеринбурга

В карьере на ЖБИ сегодня продолжились взрывные работы. Звуки взрыва напугали жителей других районов, его было слышно даже в центре города.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня около 16:30 в микрорайоне ЖБИ зазвучали сирены, примерно через полчаса раздался взрыв со стороны карьера. «Сирену даже не ЖБИ было не очень хорошо слышно, у кого окна закрыты – точно не услышали. Видимо, это предупреждение рассчитано только на работников карьера, не на горожан», – поделился местный житель. В 17:20 зазвучала еще одна сирена.

Взрывы со стороны карьера слышат в городе на протяжении последних двух лет – до того работы на карьере не велись и его вообще планировали закрывать. В администрации города, например, обещали, что к 2016 году все работы на карьере как раз будут завершены, а на месте гранитного карьера даже появится водоем. Добавим, в пресс-службе МЧС отметили, что никаких тревожных сообщений не поступало.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 19.09.18

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