Взрыв в карьере на ЖБИ переполошил пол-Екатеринбурга (ФОТО)

Публикации за 25.01.17

На ЖБИ продолжаются взрывы на гранитном карьере. Сегодняшние работы переполошили не только этот микрорайон – взрыв был слышен даже в центре города и других районах.

В сообществе «Типичный Екатеринбург» опубликовано фото подписчика, окна которого выходят на карьер. В комментариях горожане отмечают, что слышали, как что-то взорвалось, находясь в далеких от ЖБИ микрорайонах: «Даже на Сортировке слышно было», – сообщает Татьяна Воробьева, «да на Ботанике бомбануло! Думал все... началось...», – пишет Сергей Иванов, «в три часа шел со школы на юзе, и услышал грохот, это вот этот карьер бомбанул??» – спрашивает Даня Харин. Примерно в это же время взрыв слышали в центре города.

Напомним, работы на карьере первый раз за долгое время переполошили ЖБИ в минувшем мае. «Чуть стекла не вылетели», – рассказывали очевидцы. Для горожан работы на гранитном карьере между озерами Шарташ и Малый Шарташ возобновились довольно неожиданно, долгое время здесь было тихо. Забавно, но несколько лет назад в мэрии обещали, что к 2016 году все работы на карьере как раз будут завершены, а на месте гранитного карьера даже появится водоем.

Фото – «Типичный Екатеринбург»

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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