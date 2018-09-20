Свердловчан научат, как бросить курить

В Свердловском областном центре медицинской профилактики продолжает работу школа для желающих бросить курить. Она бесплатно помогает уральцам, которые решили отказаться от пагубной привычки, вот уже 13 лет.

«По статистике, больше половины курящих хотели бы избавиться от этой зависимости. Однако лишь 5-7 % могут справиться с этим самостоятельно, остальным нужна помощь специалистов, – говорят в областном центре медпрофилактики. – Высокая эффективность работы позволила распространить опыт и в других медицинских учреждениях – сегодня в области таких школ 53. Все преподаватели школы – это опытные врачи, кандидаты медицинских наук».

Курс в школе для желающих бросить курить состоит из двух занятий, которые проводятся один раз в неделю в вечернее время. На первом слушатели разбираются в особенностях своего курительного поведения, оценивают собственные риски для здоровья, связанные с курением, и с помощью специалиста формулируют преимущества отказа от курения. На втором занятии «ученикам» объясняют, как правильно подготовиться к Дню отказа от курения, рассказывают о современных эффективных методах лечения зависимости от табака, проводится обучение навыкам преодоления стресса, контроля веса после отказа от потребления табака.

Добавим, что каждый третий выпускник школы бросил курить и не употребляет табак более года.

Для участия необходима предварительная запись по телефону: +7 (343) 371-15-45. Занятия проводятся по адресу: Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта 8б.

Екатеринбург, служба информации

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