В 2018 году диспансеризация позволила выявить 349 случаев рака у свердловчан

Уральские врачи подвели предварительные итоги диспансеризации населения в 2018 году. Как рассказали «Новому Дню» в Свердловском областном центре медицинской профилактики, только за 9 месяцев этого года у пациентов, которые прошли диспансеризацию, было выявлено 349 случаев злокачественных новообразований. Что особенно важно ‒ более половины из заболеваний обнаружены на ранней стадии, что увеличивает шансы на благоприятный исход и своевременную помощь.

Напомним, что 2018-й объявлен Годом борьбы с онкологическими заболеваниями. Медики говорят, что выполнение простых правил может способствовать профилактике рака, и приводят правила из Европейского кодекса борьбы со злокачественными опухолями.

1. Откажитесь от курения. Не употребляйте никаких видов табачной продукции.

2. Сделайте свой дом и рабочее место свободными от табачного дыма.

3. Примите меры для поддержания нормальной массы тела.

4. Будьте физически активными в повседневной жизни.

5. Соблюдайте здоровый рацион питания: употребляйте в пищу большое количество цельных злаков, зернобобовых, овощей и фруктов; ограничьте употребление продуктов с высоким содержанием сахара или жира; избегайте мясной продукции, подвергнутой технологической обработке, и продуктов с высоким содержанием соли.

6. Ограничьте или полностью откажитесь от потребления алкогольных напитков.

7. Избегайте чрезмерного воздействия солнечных лучей.

8. На рабочем месте защищайте себя от воздействия вызывающих рак веществ, следуя правилам по охране и гигиене труда.

9. В случае высокого уровня природного облучения радоном в жилом помещении примите меры по его снижению.

10. Для женщин: кормите своего ребенка грудью; ограничьте использование гормонозаместительной терапии.

11. Позаботьтесь о том, чтобы ваши дети прошли вакцинацию против гепатита В (для новорожденных) и вируса папилломы человека (для девочек).

12. Пройдите диспансеризацию, в рамках которой проводится обследование на рак кишечника (мужчины и женщины); молочной железы, шейки матки (женщины).

Екатеринбург, служба информации

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