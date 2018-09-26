Лишний вес и низкий уровень стрессоустойчивости: врачи рассказали, какие факторы риска для здоровья выявляют у уральцев

Специалисты Свердловского областного центра медицинской профилактики рассказали об основных факторах риска для здоровья уральцев, которые выявляют у посетителей центров здоровья. На первом месте стоит избыточная масса тела. На втором ‒ высокое артериальное давление и гипертония. На третьем ‒ малоподвижный образ жизни. Топ рисков замыкает низкий уровень стрессоустойчивости. «Интересно, что этот фактор риска выявляется чаще всего у людей молодого возраста ‒ у каждого второго. Тогда как у лиц старшего возраста встречается только в 10 % случаев», ‒ рассказали в Свердловском областном центре медицинской профилактики.

Напомним, в ходе обследования в центрах здоровья определяется состояние сердечно-сосудистой и дыхательной систем, проводится экспресс-анализ уровня холестерина и глюкозы, проводится осмотр у гигиениста и ‒ при необходимости ‒ профессиональная гигиена полости рта. Также в кабинете медицинского оптометриста проводятся мероприятия по ранней диагностике заболеваний глаз. На основании полученных результатов обследования врач центра здоровья разрабатывает индивидуальный план оздоровления.

Участниками могут быть все, кто достиг 18 лет. Для прохождения обследования требуется только паспорт и полис. Все исследования и консультации бесплатны, однако необходима предварительная запись по телефону в Екатеринбурге: 371-15-45. Центр здоровья принимает посетителей с 08:00 до 20:00 по рабочим дням и по субботам с 09:00 до 15:00 по адресу: ул. Карла Либкнехта, 8б.

Екатеринбург, служба информации

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