Риск инсультов и инфарктов оказался самым распространенным у свердловчан

Свердловские врачи зовут уральцев пройти диспансеризацию. В регионе по итогам 9 месяцев этого года ее прошли более 462 тысяч свердловчан.

«В ходе обследований было впервые выявлено более 74 тысячи заболеваний, по-прежнему лидируют болезни системы кровообращения – 41%. У 47 270 человек (что сопоставимо с населением такого города, как, например, Краснотурьинск) из числа завершивших диспансеризацию установлен высокий и очень высокий сердечно-сосудистый риск. Это значит, что если своевременно не изменить привычный образ жизни, то риск развития инфаркта или инсульта в ближайшие 10 лет очень высок», ‒ рассказали в Свердловском областном центре медицинской профилактики.

Почти треть прошедших диспансеризацию нерационально питаются, у каждого пятого жителя региона ‒ избыточная масса тела и низкая физическая активность.

Напомним, что в Свердловской области в диспансеризации принимают участие 93 медицинские организации. «Для удобства населения в поликлиниках разделены потоки больных и здоровых граждан. Обследование начинается в отделении или кабинете медицинской профилактики», ‒ напомнили в СОЦМП.

Диспансеризация проводится один раз в три года и позволяет на ранних стадиях диагностировать различные заболевания. В 2018 году диспансеризацию могут пройти граждане, родившиеся в 1919, 1922, 1925, 1928, 1931, 1934, 1937, 1940, 1943, 1946, 1949, 1952, 1955, 1958, 1961, 1964, 1967, 1970, 1973, 1976, 1979, 1982, 1985, 1988, 1991, 1994, 1997 годах.

Кроме того, с января 2018-го раз в два года диспансеризация проводится у женщин от 50 до 70 лет (маммография) и у всех граждан от 49 до 73 лет (исследование кала на скрытую кровь). Эти меры направлены на раннюю диагностику онкологических заболеваний. Пройти диспансеризацию в ограниченном объеме в этом году (сдать анализ на скрытую кровь) могут граждане, родившиеся в 1945, 1947, 1951, 1953, 1957, 1959, 1963, 1965, 1969 годах. Также сделать маммографию в этом году могут женщины, родившиеся в: 1948, 1950, 1954, 1956, 1960, 1962, 1966, 1968 годах.

Екатеринбург, служба информации

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