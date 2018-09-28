Врачи зовут уральцев на диспансеризацию (ИНФОГРАФИКА)

Врачи призывают жителей Свердловской области проходить диспансеризацию. Тем более, что в ближайшее время это будет сделать гораздо легче. Как уже писал «Новый День», на этой неделе Госдума РФ во втором чтении одобрила законопроект, который обязывает работодателей отпускать своих сотрудников в медучреждения для прохождения диспансеризации в рабочее время. После третьего чтения и подписания документа президентом поправки внесут в Трудовой кодекс.

Как сообщили агентству в Свердловском областном центре медицинской профилактики, диспансеризация особенно важна для здоровья людей, поскольку позволяет на ранних стадиях выявлять различные неинфекционные заболевания, в том числе заболевания системы кровообращения, сахарный диабет, хронические болезни легких, злокачественные образования, а также факторы риска их развития.

Диспансеризацию проходят раз в два или три года, в зависимости от возраста и пола человека. Узнать, необходимо ли пройти обследование, можно из инфографики, предоставленной Свердловским областным центром медицинской профилактики.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 28.09.18

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