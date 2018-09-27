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Четверг, 27 сентября 2018, 16:22 мск

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Депутаты Госдумы обязали работодателей отпускать сотрудников на медосмотр

Закон о диспансеризации принят сегодня Госдумой в третьем, окончательном чтении. Как передает корреспондент РИА «Новый День», за проголосовали 427 депутатов – документ был принят единогласно.

Документ подразумевает, что россияне смогут получать у работодателей один день для прохождения комплексного медицинского осмотра, при этом должность и средний заработок на этот день сохраняются. Таким правом можно будет воспользоваться один раз в три года.

Во втором чтении документ был рассмотрен накануне, 26 сентября. В думской повестке дня документ был помечен как «законопроект, подлежащий первоочередному рассмотрению». Такие же метки в повестке дня стояли на проекте пенсионной реформы и документе о ратификации «Конвенции о минимальных нормах социального обеспечения (Конвенции №102)», которые также 26 сентября были приняты во втором чтении.

Документ о диспансеризации был внесен в Думу единороссами Андреем Исаевым и Николаем Герасименко еще в 2016 году. Теперь для того, чтобы отправиться по врачам, сотрудник должен написать заявление с просьбой освободить его от работы на полный рабочий день. «Диспансеризация отдельных групп населения входит в программу государственных гарантий, финансируется за счет средств ОМС. Прохождение диспансеризации не требует дополнительных затрат со стороны граждан и работодателей», – уточняется в документе.

Москва, Татьяна Дорофеева

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