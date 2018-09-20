Конкурсная комиссия забраковала действующего мэра Дегтярска

В Дегтярске завершила работу конкурсная комиссия по отбору кандидатов на пост главы города.

Как сообщает источник РИА «Новый День», комиссия забраковала шесть кандидатов из девяти. Еще три отсеялись ко дню второго тура. Таким образом, из 12 кандидатов, подавших документы на конкурс, депутатам гордумы будут предложены на выбор трое: бывший директор местного Водоканала Вадим Пильников, бизнесмен Андрей Теляков и замглавы администрации города Сергей Логиновских. Действующий мэр Игорь Бусахин в финал не прошел. На следующей неделе выбор предстоит сделать гордуме. Есть надежда, что на этот раз один из кандидатов все-таки наберет необходимое число голосов.

Напомним, в Дегтярске сложилась беспрецедентная ситуация: глава города Игорь Бусахин, срок полномочий которого истек почти три года назад, продолжает работать на своем посту, потому что его никак не могут заменить. Городская дума уже несколько раз объявляла конкурс, но определить победителя не удавалось, а конкурсы заканчивались судами.

Дегтярск, Евгения Вирачева

Дегтярск. Другие новости 20.09.18

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