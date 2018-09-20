В Первоуральске 16-летний подросток нечаянно убил взрослого мужчину

В Первоуральске расследуется уголовное дело по сообщению об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью 42-летнего местного жителя, который скончался от травм.

Как сообщили РИА «Новый День» в СУ СКР, уже установлен подозреваемый – 16-летний подросток. По предварительным данным, вечером в субботу, 15 сентября, на улице Ильича он ударил пострадавшего кулаком в лицо, отчего тот упал. Пострадавший был доставлен в городскую больницу, где на следующий день скончался, не приходя в сознание. У мужчины был обнаружен перелом носа (по версии следствия, от удара кулаком в лицо) и черепно-мозговая травма в результате падения с высоты собственного роста.

Подозреваемый подросток в момент преступления был с двумя своими ровесниками, но они потерпевшего не трогали, а наоборот – вызвали ему скорую помощь и дали показания на товарища. Молодому человеку будет предъявлено обвинение по ч. 4 ст.111 УК РФ, максимальное наказание по которой – до 15 лет лишения свободы (однако несовершеннолетним больше 10 лет не дают). «Чтобы облегчить свою дальнейшую участь, он добровольно явился на допрос к нашим коллегам в городской Следственный комитет», – добавили в пресс-службе ГУ МВД.

Первоуральск, служба информации

Первоуральск. Другие новости 20.09.18

Ради показного патриотизма свердловских школьников заставят загадить окружающую среду. / Телефон «02» в Екатеринбурге в субботу будет работать с перебоями. Куда обращаться. / Из горящей многоэтажки в Екатеринбурге эвакуировали 65 человек. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»