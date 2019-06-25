16-летнего подростка приговорили к 5 годам воспитательной колонии за избитого насмерть прохожего

Первоуральский городской суд вынес приговор 16-летнему подростку, который год назад напал на прохожего.

Инцидент произошел 15 сентября 2018 года. По версии следствия, незадолго до происшествия юноша подрался с местным жителем. Через некоторое время, будучи пьяным, подросток увидел прохожего, который похож на обидчика, и решил поквитаться.

Ранее «Новый День» писал со ссылкой на СУ СКР, что молодой человек ударил пострадавшего в лицо, отчего тот упал на тротуар. Мужчину доставили в городскую больницу, где он скончался, не приходя в сознание.

В итоге молодого человека суд признал виновным в совершении преступления по ч.4 ст.111 УК РФ. Ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы в воспитательной колонии. «В качестве смягчающих обстоятельств суд учел: совершение преступления впервые, несовершеннолетний возраст подсудимого, признание вины, раскаяние в содеянном, способствование раскрытию расследования преступления, явку с повинной, оказание помощи потерпевшему непосредственно после совершения преступления, добровольное возмещение вреда, причиненного в результате преступления, состояние здоровья подсудимого и его близких, а также его положительные характеристики», – рассказали «Новому Дню» в пресс-службе Первоуральского суда.

По решению суда с подсудимого должны взыскать в пользу родных погибшего в общей сложность 900 тысяч рублей в качестве компенсации.

Первуоуральск, служба информации

Первуоуральск. Другие новости 25.06.19

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