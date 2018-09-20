Желтая коробчка, которая заменит бригаду водолазов, – в Екатеринбурге испытывают подводный дрон для нефтяников (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня в Екатеринбурге в запруду реки Патрушихи запустили дрона-водолаза. По словам оператора, беспилотник может погружаться на глубину до 75 метров. Связь с ним обеспечивается благодаря 150-метровому кабелю – беспроводной сигнал под водой не работает, говорят специалисты.

Дрон-водолаз

Дрона-водолаза продемонстрировали в рамках международной конференции, которая посвящена промышленному применению беспилотных летательных и подводных аппаратов. Для участия и наблюдения за испытаниями прибыли гости из Казахстана, Киргизии, Голландии и Франции. Полигоном для демонстрации технических преимуществ дронов стал Академический район Екатеринбурга. К слову, беспилотным водолазом уже заинтересовались эксперты из нефтедобывающих компаний. Специалисты считают, что с появлением на вооружении дроида-подводника качество проверки труб в разы увеличится.

«Подводные дроны в основном нас интересуют с тем, чтобы минимизировать человеческий фактор, – говорит начальник отдела инжиниринга и надежности трубопроводов УЭТ нефтедобывающей компании Вадим Уметбаев. – Потому что водолаз под водой снимает именно то, что он сам хочет увидеть». А подводный дрон действует в соответствии с поставленной задачей, с разных ракурсов – может делать съемку как фронтальную, так и боковую. «Если есть, допустим, провисы или промывы под трубопроводом – снять провис снизу», – отмечает Уметбаев.

По словам организаторов конференции, в России беспилотники используют пока мало. Хотя спектр их применения очень широк. Охрана объектов, высотные и, наоборот, подводные работы – использовать дроны могут предприятия самых разных отраслей и направлений деятельности. Участники сегодняшних испытаний в Академическом могли увидеть новый район Екатеринбурга сверху – это позволил сделать запущенный воздушный беспилотник.

«С помощь беспилотных и воздушных аппаратов или воздушных судов можно делать инспекцию промышленных объектов, тушить пожары, спасать людей, снимать кино. Они заменяют высотных альпинистов в первую очередь. Если работа на высоте – это очень опасно для человека, то с помощью беспилотного аппарата мы снимаем риск для жизни. Поэтому это очень просто, и дешевле», – рассказывает Сергей Кулышев, один из организаторов международного мероприятия.

Самые яркие моменты с испытаний дронов – в видео «Нового Дня».

Екатеринбург, Владислав Тринько, Александр Саливанчук, Антон Отман

Екатеринбург. Другие новости 20.09.18

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