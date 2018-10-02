За лесными пожарами на Урале будут следить видеостены и беспилотники

В Свердловской области расширяют систему мониторинга «Лесохранитель», которая должна выявлять на ранней стадии лесные пожары. В частности, Уральская база авиационной охраны лесов получит допфинансирование на видеонаблюдение. Уже сейчас в лесах региона установлены 63 видеокамеры на вышках сотовой связи, которые в режиме online транслируют картинку на видеостены.

Однако мониторинг охватывает лишь треть лесного фонда области. Дополнительно в ближайшем будущем за бюджетные деньги закупят еще 15 камер, один экран видеостены и один беспилотник-квадрокоптер, который будут использовать на сложных лесных пожарах.

На госпрограмму «Развитие лесного хозяйства на территории Свердловской области до 2024 года» из региональной казны будет дополнительно выделено 1,29 млн рублей. Большую часть потратят уже в этом году. При этом не вся сумма уйдет на видеооборудование для слежки за пожарами. Часть средств, сообщили в департаменте информполитики региона, отдадут на благоустройство Шарташского лесного парка, где свердловский губернатор Евгений Куйвашев раз в год катается на велосипеде.

Екатеринбург, Елена Сычева

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