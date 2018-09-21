На поиски пермского рыбака, потерявшегося под Качканаром, отправили военный вертолет (ФОТО)

В лесах Свердловской области продолжаются поиски рыбака, который пропал 15 сентября. Сегодня задействовали технику Центрального военного округа.

Для поисков мужчины задействован вертолет Ми-8. «Авиация совершает облет территории Нижнетуринского района на максимально низкой высоте 100-150 метров», – прокомментировали в пресс-службе ЦВО. В пресс-службе МЧС по Свердловской области добавили, что продолжаются поиски и силами людей, которые прочесывают лес – сотрудниками МЧС, полиции, волонтерами.

Напомним, житель Пермского края приехал на Урал, чтобы половить рыбу. 15 сентября он пошел с друзьями на рыбалку и пропал. Его приметы: худощавое телосложение, темно-русые волосы, короткая стрижка, глаза зеленые. Особые приметы: шрам на переносице, татуировка на левом плече в виде дракона. Одежда: камуфляжная форма, фуражка с кокардой, резиновые болотники.

Фото группы «Лиза Алерт»

Качканар, служба информации

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