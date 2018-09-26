Пермяка, пропавшего четыре месяца назад, нашли живым в Сысертском районе

Пропавший четыре месяца назад в Перми 68-летний мужчина нашелся в Свердловской области.

Василий Горгун потерялся в мае этого года, его родные обратились в полицию, а также в волонтерские поисковые отряды, в том числе ‒ в «Лиза Алерт». Однако долгое время никаких вестей не было, пока на прошлой неделе жители поселка Полевого в Сысертском районе не вышли на поисковиков. Они сообщили, что обнаружили заблудившегося мужчину, который назвался Василем Горгуном и сообщил, что жил в Перми. Как он очутился в Свердловской области, человек рассказать не смог.

Представители отряда «Лиза Алерт» в Перми нашли его родственников, которые приехали родственники и забрали его. До этого мужчину приютили обнаружившие его жители Полевого, пишет портал 59.ру.

Екатеринбург, служба информации

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