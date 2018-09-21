В Свердловской области остается неубранной треть картофеля

Темпы уборочной кампании на Среднем Урале соответствуют плану, большинство показателей находятся на уровне прошлого года.

Как сообщили РИА «Новый День» в областном минсельхозе, в регионе уже успели убрать 175 тысяч тонн картофеля, или 65% от запланированного. Овощей открытого грунта – капусты, моркови, свеклы – убрано 32 %.

Кроме того, на сегодняшний день в регионе убрано 75 % зерновых культур, валовый сбор составил 529 тысяч тонн зерна. Также в регионе продолжается кормозаготовка. На сегодняшний день заготовлено 28 центнеров кормовых культур на одну условную голову скота, при плане – 30 центнеров. Кормозаготовка традиционно продолжается до установления холодной погоды.

Всего в 2018 году планируется произвести не менее 640 тысяч тонн зерна, 218 тысяч тонн картофеля, 43 тысячи тонн овощей открытого грунта.

Добавим, что отставание от графиков, обусловленное холодной весной, ликвидировано. Напомним, 17 мая министр АПК Свердловской области Дмитрий Дегтярев рассказал, что в этом году из-за неблагоприятных погодных условий сроки посевной сдвинулись на 10-15 дней. Этому способствовали низкие температуры и переувлажнение почвы. В то же время министр отказался делать прогнозы по дальнейшему ходу посевной кампании и говорить о видах на урожай. «Все будет зависеть от последующих вегетативных периодов», – сказал он тогда.

Екатеринбург, служба информации

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