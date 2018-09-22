российское информационное агентство 18+

Бульварное чтиво

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 22 сентября 2018, 13:49 мск

Новости Екатеринбург

Темы дня, Новости дня, Новости кратко, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд, Спецпроекты

«Автомобилист» продлил беспроигрышную серию

Хоккейный клуб «Автомобилист» продлил беспроигрышную серию. Команда из Екатеринбурга одержала девятую победу из девяти матчей с начала сезона. Накануне подопечные Андрея Мартемьянова переиграли финский «Йокерит» со счетом 3:0.

Сейчас у «Автомобилиста» 18 очков и лидерство в турнирной таблице всей лиги. Следующий матч команда проведет дома. Игра состоится 25 сентября на льду КРК «Уралец». Соперников екатеринбуржцев станет ярославский «Локомотив».

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 21.09.18

«Она призналась, что принимала участие в убийстве»: в Березовском отказались изолировать участницу истязания инвалида. / В нижнетагильские водоемы запустили рыб, которые будут очищать воду. / Автопарковка на площади 1905 года закроется сегодня в 23:00. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»

Метки / ХК «Автомобилист»

«Автомобилист» выиграл седьмой матч в сезоне подряд

«Автомобилист» обыграл финалиста Кубка Гагарина (ФОТО)

ХК «Автомобилист» будет набирать команду из болельщиков

«Автомобилист» уезжает в Уфу за Кубком Башкортостана

ХК «Автомобилист» выиграл кубок губернатора Нижегородской области

В Екатеринбург прилетел лучший снайпер КХЛ

Болельщики «Автомобилиста» раскрасят лед на домашней арене

Капитан «Автомобилиста» вызван в сборную России на Евротур

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Россия, Спорт, ХК «Автомобилист»,

Новости партнеров