Хоккейный клуб «Автомобилист» продлил беспроигрышную серию. Команда из Екатеринбурга одержала девятую победу из девяти матчей с начала сезона. Накануне подопечные Андрея Мартемьянова переиграли финский «Йокерит» со счетом 3:0.

Сейчас у «Автомобилиста» 18 очков и лидерство в турнирной таблице всей лиги. Следующий матч команда проведет дома. Игра состоится 25 сентября на льду КРК «Уралец». Соперников екатеринбуржцев станет ярославский «Локомотив».

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 21.09.18

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