Политолог Андрей Колядин о вторых турах на выборах губернаторов: больная система не справилась

Политолог, бывший заместитель полпреда президента в УрФО Андрей Колядин разобрал итоги вторых туров на выборах губернаторов в регионах России. По его мнению, политическая система России больна и нуждается в принятии серьезных мер реагирования. Приводим мнение эксперта, высказанное им на личной страничке в фейсбуке, без изменения.

«Вторые туры обычно против власти.

Чуда не произошло.

Больная система не справилась.

Сейчас будут обвинять бывших губернаторов, полпредов, Кириенко, Путина и маркизу де Помпадур. Соперники потирать руки. Союзники уныло качать головами.

Но ничего не происходит вдруг.

При Суркове внутриполитическая система модерировалась и обновлялась ежедневно. Он легко мог позвонить в любое время суток и сказать – такой-то закон несовершенен: иди к Брычевой, согласуй с депутатами, переговори о поддержке изменений с Громовым – через сутки о результатах доложишь.

При Володине были сделаны существенные правки сразу после белоленточных событий 2011 года. Самарский тогда еще мэр Дмитрий Азаров выдвинул идею муниципального фильтра, которая позволили вернуть выборы губернаторов в 2012 году по сути ничего не вернув. Выборы губернаторов вроде вернулись. Но ни один случайный человек в них попасть не мог. Фильтр отсекал всех конкурентов.

Плюс включили на полную катушку так называемые межэлитные договоренности. Это когда несколько групп на территории определяют кто будет депутатом, кто мэром, кто сэром и кто пэром. А все остальные идут лесом. Их либо не согласуют на праймериз. Либо просто не регистрируют. По самому дикому поводу или без повода. То есть, межэлитные договоренности – это форма картельного сговора с целью захвата и удержания власти в стране.

Все эти «фишечки» легко позволили так отформатировать внутриполитическое пространство, что в каждой думе, от муниципалитетов и до государственной, не осталось ярких, незаурядных, вменяемый и самостоятельных политиков. За редчайшим исключением.

Жиреющие в условиях отсутствия конкуренции партии и народ, который со все меньшим интересом смотрел за шулерством вверху. Кручу-верчу-обмануть всех хочу поднадоело.

Но кормили все еще не плохо, работа была, зарплаты росли, египетско-турецкие пляжи оставались доступны. Поэтому люди наблюдали, вздыхали, обреченно махали рукой на внутриполитические игрища и шли заниматься своими делами.

Но вот пришло время непростых перемен. Санкции, снижение уровня жизни, рост цен, пенсионные преобразования, рост налогового бремени, введение платы за все – дороги, парковки, каждый чих...

Народ стал хмуриться. Но вариантов выразить свое «фи» не было. Независимых политиков не осталось. Выборы только в пользу власти.

Но есть голосование...

Часть людей просто перестали ходить на выборы. Часть стали голосовать за кого угодно, только не за власть.

Единая Россия стала набирать все меньше. Главы регионов ласково избегать ее услуг в ходе выдвижений. Самой главной форой стало одобрение Путина. Однако бездарная подготовка и проведение пенсионной реформы привела к снижению эффективности и этого фактора.

Результат на лице Тарасенко, Шпорта, Зимина, Орловой.

Они с позором отправлены народом на покой.

И это только начало.

Если не произойдут существенные изменения во внутриполитической жизни, количество сюрпризов для власти будет только увеличиваться.

Впрочем, изменения могут быть разные. Одни – закрутить гайки, арестовать смутьянов, намотать на гусеницы танков недовольных, сажать, штрафовать и лупить за любое инакомыслие.

Это отчасти стабилизирует ситуацию, но любви к власти не добавит. И любая неожиданность может привести к кровавому бунту, где пострадают все: власть, народ и целостность страны.

Либо надо формировать иную реальность. Где люди будут иметь реальную возможность избрания во власть, участия в честных выборах, высказывания своего «фи» кандидатам, которые не оправдывают их доверия.

Система конечно отчасти пострадает. Ибо изменится вес правящих партий. Среди депутатов, мэров и губернаторов появятся некомплиментарные власти люди. Но по крайней мере сохранится политический класс – как бенефициар инспирируемых преобразований.

Но кто сейчас думает о будущем...

Всех волнует как оправдать сегодняшнее.

А между оправданиями и преобразованиями – большая разница».

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 24.09.18

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