«Меня продали дважды, я хотела умереть, чтобы не чувствовать боль»: интервью с пленницей террористов (ВИДЕО)

Сегодня в Екатеринбурге прошла конференция, посвященная проблемам насилия и терроризма. На Урал приехали езиды ‒ представители этонконфессиональной группы курдов, которые страдают от геноцида со стороны запрещенной в России террористической организации ИГИЛ. «Новый День» встретился с Амшой Мирзой, которая больше года провела в плену в Сирии у боевиков. Амшу похитили, когда ей исполнилось 16 лет.

Год в рабстве. Рассказ спасшейся из плена

«Боевики пришли в наш регион, чтобы уничтожить весь езидский народ. Я, мой брат, и еще 45 моих родных попали в плен. Нас разделили ‒ детей, девушек, женщин и мужчин. Мы не знаем, что с мужчинами, но мы думаем, что их убили. Нас бросили в тюрьму, не было ни еды, ни воды. Это продолжалось 15 дней. А после нас снова разделили, матерей и детей, перевезли в другое место. Меня и других девушек отдали террористам. Меня продали дважды. Я хотела умереть, лишь бы не доставаться им, не чувствовать эту боль», ‒ рассказывает Амша.

Пленниц использовали как рабынь ‒ они убирали дома террористов, готовили еду и питались объедками. «Они приходили, насиловали и избивали, когда им хотелось. Ночью, днем, когда угодно. Им было неважно», – говорит она.

Тех девушек, которые беременели, угрожали убить, если те не выносят ребенка. «Им нужно потомство, чтобы дети становились боевиками. Им нужны были мальчики. Что было с девочками, я не знаю», ‒ качает головой Амша.

На вопрос о том, встречала ли она русских девушек в плену, она ответила, что другие пленницы рассказывали о россиянках. Но когда Амша услышала, что девушки добровольно едут к боевикам после вербовки, она не поверила: «Как это возможно? Как можно уйти к тем, кто режут, убивают, играют с головами людей? Дают кровь и мясо убитых их же родственникам в еду».

«От второго террориста, который меня купил, мы смогли сбежать. Нас приютил другой человек. Он передал информацию езидам, и меня смогли выкупить. Я не знаю точно, сколько за меня заплатили, что-то около 300 долларов», – продолжает собеседница «Нового Дня».

После ей пришлось пройти лечение. Амша каждую ночь видит во снах своих истязателей. «Каждый сон – это повторение. Я вижу это постоянно», – говорит она.

Она вернулась туда же, откуда ее похитили. И не чувствует себя в безопасности. «Это может повториться, если все останется, как есть, если правительство России и всего мира не признает геноцид. Я не могу даже выразить всю боль, которую я чувствую. Я хочу, чтобы весь мир знал, что творится с нашими девушками, с нашим народом. Я хочу, чтобы люди знали, какое это зло для всего человечества. Я хочу, чтобы общество противостояло этому», ‒ продолжает она.

Некоторые из родных Амши смогли спастись, но не все: «Мои родственники со стороны дяди и мой брат все еще в плену. Мы не знаем ничего о них. Живы они или нет. У нас нет никакой информации».

Амша на вопрос о том, может ли она когда-нибудь выйти замуж, качает головой: «Нет, не хочу. Я стала голосом моего народа. Моя жизнь для меня уже не важна».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Владислав Тринько, Александр Саливанчук, Антон Отман

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