Нобелевскую премию мира получили борцы с сексуальным насилием

Объявлены лауреаты Нобелевской премии мира. Ими стали конголезский врач Денис Муквеге и иракская правозащитница Надя Мурад. Премия присуждена за «борьбу с сексуальным насилием в качестве оружия войны и вооруженных конфликтов».

Хирург-гинеколог Денис Муквеге помог тысячам жертв сексуального насилия в Демократической Республике Конго. Он открыто критиковал конголезское правительство и другие страны за неспособность остановить массовое насилие в отношении женщин.

Надя Мурад – представительница этнической группы езидов, пережившая сексуальное рабство в запрещенной в России террористической группировке «Исламское государстве». Ей удалось сбежать из плена. История девушки получила широкий резонанс и привлекла внимание к езидским женщинам, ставшим жертвами насильственных действий со стороны боевиков ИГ (запрещена в РФ). В настоящее время активистка занимается общественной деятельностью по привлечению внимания к жертвам сексуального насилия во время войны.

Напомним, в прошлом году Нобелевскую премию присудили Международной кампании по запрещению ядерного оружия (ICAN) за «привлечение внимания к катастрофическим последствиям использования ядерного оружия» и»за революционные усилия по достижению законодательного запрета такого оружия».

В 2018 году на премию были выдвинуты 216 государственных и общественных деятелей и 115 организаций.

«Нобелевская неделя» завершится 8 октября, когда будет назван лауреат премии по экономике. Ранее были объявлены лауреаты премии по медицине, физике и химии.

Стоит отметить, что в этом году не вручают премию по литературе. Такое решение принято из-за скандала в Шведской академии, отвечающей за награждение и отбор номинантов.

Стокгольм, служба информации РИА «Новый День»

Стокгольм. Другие новости 05.10.18

Индия покупает российские ЗРС С-400 вопреки угрозам США. / Маленькая девочка нашла в Швеции очень древний меч. / Обновленная Windows без спросу безвозвратно удаляет файлы пользователей. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»