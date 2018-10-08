Стали известны лауреаты Нобелевской премии по экономике

Нобелевская премия по экономике в этом году была присуждена Вильяму Нордхаусу и Полю Ромеру. Об этом сообщается на сайте Королевской шведской академии наук.

Вильям Нордхаус работает в Йельском университете. Он удостоился награды за исследования по интеграции изменения климата в долгосрочный макроэкономический анализ.

Пол Ромер трудится в Нью-йоркской школе бизнеса. Премию он получит за научные изыскания по теме интеграции технологических инноваций в долгосрочный макроэкономический анализ.

«Уильям Нордхаус и Пол Ромер создали методы решения фундаментальных проблем устойчивого экономического роста», – отмечает жюри Королевской шведской академии наук. Исследования ученых позволили «значительно расширить методы моделирования рыночной экономики в контексте природы, опыта и знаний».

Нобелевская премия по экономике, была учрежденная в память об Альфреде Нобеле шведским Госбанком в 1968 году. В прошлом году эту награду вручили Ричарду Талеру за описание фундаментальных связей психологии, человеческого поведения и экономики.

Церемония награждения лауреатов пройдет по традиции 10 декабря, в день смерти основателя Нобелевских премий – шведского предпринимателя и изобретателя Альфреда Нобеля (1833-1896). Сумма каждой из Нобелевских премий в 2018 году составляет 9 млн шведских крон (около 940 тысяч долларов).

Стокгольм, Служба информации РИА «Новый День»

Стокгольм. Другие новости 08.10.18

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