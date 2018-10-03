Нобелевскую премию по химии разделят трое ученых

Шведская королевская академия наук объявила имена лауреатов Нобелевской премии по химии 2018 года. Ее получат Фрэнсис Арнольд за направленную эволюцию ферментов, а также Джордж Смит и сэр Грегори Винтер за фаговое отображение пептидов и антител, сообщили в Нобелевском комитете.

Там также отметили, что премию в этом году присудили присуждена «за научную революцию, которая была совершена благодаря эволюции». Премия будет разделена на три части. Первую получит Арнольд, остальное поделят между собой Смит и Винтер.

При направленной эволюции ферментов в последовательность гена случайным образом вносят мутации, после чего выбирают белок с нужными свойствами, например с увеличенной активностью.

Фаговый дисплей (или фаговое отображение) – лабораторный метод изучения взаимодействий белков с другими белками, пептидными последовательностями и ДНК, который основан на использовании бактериофагов для соотнесения белков и генетической информации, кодирующей их, отмечает N+1.

Как писал «Новый День», премию по физике – 2018 получат Артур Эшкин, Жерар Муру и Донна Стрикланд. Они сделали открытие в области лазерной физики. По мнению научного сообщества, их открытия совершили революцию в лазерной физики, дав возможность «наблюдать в новом свете чрезвычайно маленькие объекты и невероятно быстрые процессы».

Половина награды достанется Эшкин «за оптические пинцеты и их применение в биологических системах». Оставшиеся деньги вручат профессорам Муру и Стрикланд «за разработку метода генерации высокоинтенсивных ультракоротких оптических импульсов».

1 октября стали известны имена лауреатов Нобелевской премии по медицине. Награда присуждена иммунологам из США и Японии Джеймсу Эллисону и Тасуку Хондзё за разработку новой методики лечения онкологических заболеваний путем стимулирования иммунного ответа. Речь идет о противораковой терапии с помощью «ингибирования (подавления – прим. ред.) отрицательной регуляции иммунной системы», сообщается на сайте премии.

Церемония награждения лауреатов пройдет по традиции 10 декабря, в день смерти основателя Нобелевских премий – шведского предпринимателя и изобретателя Альфреда Нобеля (1833-1896). Четыре из пяти завещанных им премий обычно вручают в Стокгольме. Премия мира, согласно воле ее основателя, вручается в Осло, также 10 декабря. Сумма каждой из Нобелевских премий в 2018 году составляет 9 млн шведских крон (около 940 тысяч долларов).

Стокгольм, Иван Гридин

Стокгольм. Другие новости 02.10.18

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