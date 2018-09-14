В Гарвардском театре Сандерс были оглашены лауреаты ежегодной, 28-й по счету Шнобелевской премии. Она присуждается ученым, сделавшим открытия с сомнительной ценностью. Такие исследования изначально заставляют рассмеяться, а затем задуматься. Лауреаты получают награду в размере 10 трлн зимбабвийских долларов. Предлагаем вашему вниманию самые забавные научные открытия – 2018 по версии Шнобелевского комитета.

Купание мухи в вине, ночная эрекция и чистящие свойства слюны. Названы лауреаты Шнобелевской премии

Химия

Премии по химии в этом году удостоились сразу три исследователя. Их работа была посвящена тому, насколько хорошо человеческая слюна отчищает поверхности от загрязнений. Их статья «Человеческая слюна как чистящий агент для грязных поверхностей» была опубликована в журнале Studies in Conservation еще в 1990 году. Оценку чистящих свойств слюны они проводили на позолоченных скульптурах XVI века. Многовековые загрязнения они пробовали очистить при помощи слюны, уайт-спирита, толуола, изооктана и разбавленного нашатырного спирта.

После протирки смоченной тканью они оценивали количество липидов оставшихся на обработанной поверхности. Результаты исследования показали, что слюна – «лучший очиститель для исследованных поверхностей, особенно для позолоченных». «Альфа-амилаза оказалась самой важной составляющей, дающей слюне чистящие свойства», – заключили ученые.

Питание

Премию в области здорового питания получила команда Джеймса Коула из Университета Брайтона в Британии. Ученые доказали, что каннибалы во времена палеолита не могли получать полноценный набор питательных веществ по сравнению с традиционной диетой. Выяснилось, что человеческая плоть не содержит достаточного количества калорий, чтобы удовлетворить потребности в питании даже небольшой группы людей в течение хотя бы одного дня.

Исследователи пришли к выводу, что хоть каннибализм и был распространен среди гоминин, вряд ли это делалось исключительно ради выживания. Ученые посчитали, что калорийность среднего человека составляла 125 килокалорий, что не шло ни в какое сравнение с калорийностью убитого мамонта или бизона. В связи с этим на убийство человека лишь ради пропитания тратить полезные время и энергию было нерационально. Работа ученых была опубликована в журнале Scientific Reports.

Премия мира

Шнобелевскую премию мира получил коллектив ученых, изучивших крики и ругательства водителей во время управления транспортными средствами. Ученых интересовали факторы, вызывающие вопли и выкрикивание оскорблений как главные признаки агрессивного поведения водителей. Они провели 1100 наблюдений на дорогах Испании. Они сделали вывод, что явные признаки агрессии на дороге – следствие стресса, усталости и особенности личности водителя. Статья увидела свет на страницах журнала Journal of Sociology and Anthropology в 2017 году.

Медицинское образование

В номинации «медицинское образование» победителем стал японский ученый Акира Хориучи. в своей статье «Колоноскопия в сидячем положении: уроки, выученные благодаря самостоятельной колоноскопии», опубликованной еще в 2006 году в журнале Gastrointestinal Endoscopy, он отмечал, что обычно колоноскопия производится в лежачем положении, однако ее хорошо проводить и в сидячем положении. Исследователь также заявил, что пациент может самостоятельно проводить эту процедуру. Для этого следует сесть на стул перед монитором, левой рукой держать пульт колоноскопа, а правой вставлять его себе в задний проход. «Самостоятельная колоноскопия не только возможна, но и проста и эффективна», – заявил ученый.

Литература

Лауреатами премии в области литературы стали ученые под руководством Теи Блэклер. Их озадачила вопрос, почему люди не любят читать инструкции к современным приборам. На протяжении 7 лет они опросили 170 человек. «Мы выяснили, что инструкции не читают большинство людей и не используют все возможности товаров», – написали они в статье, опубликованной в журнале Interacting with Computers. При этом они отметили, что мужчины читают инструкции чаще женщин, меньше всего их читают молодые, нежели зрелые люди.

Биология

Премия по биологии досталась ученым из Шведской академии сельскохозяйственных наук. Они доказали, что человек способен определить на вкус вино, в котором побывала муха. Они оттолкнулись от того, что для привлечения самцов плодовая мушка дрозофила выделяет феромон. Исследователи наняли профессиональных сомелье из Германии предлагали им оценить различные вина. В отдельные бокалы они на некоторое время помещали дрозофил. Оказалось, что вина, в которых искупались мухи, сомелье характеризовали как более крепкие и с более выраженным ароматом.

Эксперимент показал, что даже быстро вынутая из бокала муха способна изменить вкус вина. Впрочем, объяснить, почему в ходе эволюции люди научились ощущать на вкус этот феромон, ученые так и не смогли.

Антропология

Премия по антропологии получили шведы. Они доказали, что люди копируют повадки и движения шимпанзе не меньше, чем это делают сами шимпанзе. Они наблюдали за коммуникацией смотрителей в зоопарках. Выяснилось, что копированием поведения друг друга при общении занимаются и шимпанзе и люди – в основном это хлопанье руками, поцелуи и стучание по стеклу. Статья была опубликована в журнале Primates в 2017 году.

Экономика

Шнобеля-2018 в области экономики получила команда ученых из Канады. Им было любопытно, приносит ли людям облегчение издевательство над куклой вуду, изображающей ненавистного им начальника. Независимые эксперименты подтвердили их догадку – истязание куклы приносит облегчение. Работа опубликована в журнале The Leadership Quarterly.

Репродуктивная медицина

В этой номинации премия присуждена коллективу ученых за исследование «Ночной мониторинг детумесценции пениса при помощи почтовых марок», результаты которого были опубликованы в журнале «Урология» в далеком 1980 году. Исследователи в своей работе доказывали, что мужчины с психогенной импотенцией имеют нормальную эрекцию во время сна, в то время как лица с органической импотенцией испытывают с этим проблемы. Так как общепринятые на тот момент способы измерения ночной эрекции были сложны, а датчики мешали нормальному сну пациентов, ученые предложили использовать для измерения кольца из перфорированной бумаги.

Если закрепленное на члене кольцо из почтовых марок, разделенных перфорацией к утру окажется разорванным, ночью случилась эрекция. Если же дисфункция носит органический характер, то кольцо останется не поврежденным полоска останется на своем месте.

Медицина

В этой номинации премию также получило исследование из области урологии. Ученые Мичиганского университета доказали медицинскую пользу одного из наиболее пугающих аттракционов – американских (на Западе – русских) горок. Выяснилось, что катание по резко меняющим направление рельсам со значительным перепадом высот чрезвычайно благотворно влияет на выведение камней из почек в 70% случаев.

Для чистоты эксперимента автор исследования прокатился на американских горках 20 раз. При этом он возил с собой трехмерную модель почки с камнями. Он доказал, что на результат влияет порядковый номер вагончика. Лучший эффект достигался в последнем вагончике – вероятность успеха повышается с 16 до 64% по сравнению с первым вагоном. Исследователь рекомендует свой метод тем, у кого обнаружены мелкие камни, а также тем, кто, кто ранее подвергался литотрипсии.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 14.09.18

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