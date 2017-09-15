Жидкие кошки, диджериду от храпа, крокодиловые казино: Шнобель – 2017 нашел своих лауреатов

В Гарвардском университете в США состоялось вручение Шнобелевской премии за абсурдные научные исследования и шуточные теории, которые сначала заставляют людей смеяться, а потом задуматься. В этом году награды вручались 27 раз. Призов удостоились ученые за исследование жидких и твердых кошек, больших ушей стариков, храпа, а также специалисты, доказавшие связь между крокодилами и выигрышем в казино.

Шнобелевская премия мира досталась швейцарским ученым, доказавшим, что избавиться от храпа и улучшить сон помогает игра на музыкальном духовом инструменте австралийских аборигенов – диджериду, передает Рейтер. Как отметил руководитель группы исследователей доктор Майло Пьюэн из Цюрихского университета, игра на диджериду укрепляет верхние дыхательные пути, сокращая при этом «жировые отложения» в горле.

Премию по экономике получили Мэттью Роклофф и Нэнси Грир из Австралии, которые установили, что игроки в казино делают более высокие ставки после того, как подержат в руках крокодила или любое другое опасное животное. Согласно выводам ученых, мозг в этом случае ошибочно воспринимает нервное возбуждение от близости к хищнику как сигнал, который свидетельствует о том, что игроку везет и он может получить крупный выигрыш.

Приз по анатомии разделили британский ученый Джеймс Хиткоут, выяснивший, что после достижения 30 лет уши человека начинают расти примерно на 2 мм каждое десятилетие, и французские нейробиологи, доказавшие, что в мозгу у некоторых людей есть особая область, которая вызывает отвращение к запаху и вкусу сыра. Кроме того, Шнобеля удостоились итальянские ученые, выяснившие, что многие близнецы не могут различить друг друга на фотографиях.

При этом самым «значимым и востребованным» в современной науке было признано исследование французского ученого Марка-Антуана Фардина «О реологии кошек» (реология – раздел физики, изучающий деформацию и текучесть вещества). Исследователь выяснил, что кошка одновременно может находиться в жидком и твердом состоянии. Его «научная теория» основывается на выложенных в Сети фотографиях кошек, которые забирались в ведра, раковины и другие разнообразные емкости. Ученый доказал, что пушистики могут выходить за рамки обычных физических границ. В его труде утверждается, что кошки «технически» могут одновременно считаться и твердыми, и жидкими из-за их «сверхъестественной способности» принимать форму емкости, в которой они находятся, сообщает РБК со ссылкой на The Guardian. При этом взрослые кошки, уверяет ученый, «растекаются» быстрее, чем котята.

Стоит отметить, что Ig Nobel Prize – Антинобелевская или Шнобелевская премия является пародией на Нобелевскую премию, церемония награждения проводится за месяц до нее. В конкурсе могут участвовать ученые из любой страны. Все лауреаты получают символический денежный приз – 10 триллионов зимбабвийских долларов (эта денежная единица существовала до 30 июня 2009 года).

Вашингтон, служба информации РИА «Новый День»

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