Ожирение политиков зависит от уровня коррупции, защищающая борода и 538 видов мяуканья кошек: названы лауреаты «Шнобелевской премии»

Организаторы «Шнобелевской премии» назвали победителей 2021 года. Из-за пандемии второй год подряд мероприятие проводилось онлайн. Премия вручается за научные исследования, которые «сначала заставляют вас рассмеяться, а потом – задуматься». В этот раз главный приз – банкнота в 10 триллионов зимбабвийских долларов – была заменена фальшивкой, которую победители должны были скачать и распечатать сами. Лауреатами 31-й «Шнобелевской премии» стали ученые из 24 стран.

«Премия мира» досталась исследователям, которые изучали «защитные функции» бороды. Американские ученые в ходе эксперимента нашли доказательства того, что растительность на лице может защищать от ударов в это самое лицо.

Награда в области медицины была присуждена исследователям, которые доказали, что оргазм настолько же эффективен в снятии заложенности носа, как и лекарства, снимающие отеки.

Премия в категории «Экономика» досталась Павло Блаватскому из французской бизнес-школы Монпелье. Он исследовал коррупцию в странах бывшего СССР. Аналитик предположил, что степень ожирения политиков может прямо отражать уровень взяточничества.

Награду по химии получила группа ученых из Германии, Британии, Греции, Австралии, которые изучали состав воздуха в кинотеатрах. Исследователи пытались выяснить, есть ли связь между запахами, которые выделяют зрители, и сценами насилия, антисоциального поведения, употребления наркотиков, показанных в фильмах.

Премия по экологии досталась ученым из Испании и Ирана. Они применили генетический анализ в изучении видов бактерий, находящихся в выброшенных жевательных резинках на тротуарах разных странах.

Биолог Сюзанна Шетц получила премию за анализ звуков, которые издают домашние кошки. Она описала результаты месячного эксперимента, в ходе которого зафиксировала 538 вокализаций своих питомцев.

Кроме того, Шнобелевские премии в двух номинациях – «Физика» и «Кинетика» – достались ученым, которые с помощью экспериментов пытались выяснить, почему пешеходы не сталкиваются друг с другом постоянно и почему пешеходы все-таки иногда сталкиваются.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

Нью-Йорк. Другие новости 10.09.21

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