Магнитные тараканы, кубики вомбатов, микробные деньги: Шнобель-2019 нашел своих победителей

В Гарвардском университете в США в 29-й раз вручили Ig Nobel Prize – шуточные Шнобелевские премии за самые абсурдные научные исследования, которые, как заявляют организаторы, заставляют улыбнуться и задуматься одновременно. По традиции мероприятие проходит за месяц до вручения Нобелевских премий. В 2019 году премии вручили за магнитных тараканов, кубики вомбатов, температурную асимметрию мошонки, зараженные деньги и за еще шесть странных открытий.

Приз по биологии достался ученым из Сингапура, КНР, Австралии, Польши, США и Болгарии за научную работу «Биомагнетические характеристики живых американских тараканов», сообщает «Би-би-си». Исследователи установили, что намагниченные мертвые тараканы значительно дольше сохраняют магнитные свойства, чем живые насекомые.

Премии по медицине удостоен итальянец Сильвано Галлус, который выяснил, что употребление пиццы может помочь организму справиться с онкологическими болезнями органов пищеварения. При этом, как полагает ученый, важно, чтобы пицца была приготовлена в Италии.

В номинации «Физика» приз получили двое тайванских ученых за исследование о том, почему и как вомбаты испражняются кубиками. Это уже вторая награда исследователей – в 2015 году они были удостоены Шнобеля за изучение продолжительности мочеиспускания млекопитающих.

Приз по экономике получила группа ученых из Турции, Нидерландов и Германии, изучавшая валюту разных стране, чтобы установить, какие банкноты лучше всего передают бактерии. Выяснилось, что самые грязные и опасные – американский доллар и румынский лей.

Награда в области химии досталась японскому исследователю, который подсчитал, сколько слюны вырабатывает пятилетний ребенок в среднем в сутки. По словам ученого, он взвешивал бананы, давал их тщательно разжевать трем своим сыновьям, после чего взвешивал пережеванную массу. Оказалось, что за сутки пятилетний малыш выделяет до полулитра слюны.

Приз за инженерное дело удостоен иранский изобретатель, разработавший аппарат для смены подгузников у детей.

В номинации «Медицинское образование» победила работа об обучении студентов-медиков при помощи звуков для тренировки собак, например, цоканья языком.

Награду по анатомии получили французские исследователи за изучение «температурной асимметрии мошонки у обнаженных и одетых мужчин». Как установили ученые, у одетых мужчин левое яичко теплее правого.

Премией по психологии отмечена работа немецкого ученого, исследовавшего связь между вставленной в рот ручкой и уровнем счастья.

И, наконец, Шнобелевской премии мира удостоены ученые из Великобритании, Саудовской Аравии, США и Сингапура за попытку выяснить, сколько доставляют человеку удовольствие щекотка и чесание.

Стоит отметить, что в конкурсе Ig Nobel Prize могут участвовать ученые из любой страны. Все лауреаты получают диплом и символический денежный приз – купюру в 10 триллионов зимбабвийских долларов, существовавших до 30 июня 2009 года.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 12.09.19

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