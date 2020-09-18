Президентам девяти стран вручили Шнобелевскую премию

Президенты России, США, Белоруссии, Бразилии, Великобритании, Индии, Мексики, Турции и Туркменистана получили Шнобелевскую премию из-за пандемии коронавируса. Церемония вручения шуточной награды прошла в США.

Лидеры девяти государств стали лауреатами Шнобеля в категории «Медицинское образование» за то, что они «научили мир тому, что политики во время пандемии могут иметь более сильное влияние на жизнь и смерть, чем ученые и доктора».

Организаторы церемонии напомнили, что президент Белоруссии Александр Лукашенко получает награду во второй раз. Первого Шнобеля белорусский лидер удостоился в 2013 году за запрет публичных аплодисментов, тогда полиция арестовала за аплодисменты однорукого человека.

Шнобелевскую премию по экономике вручили ученым за исследование взаимосвязи между благосостоянием и числом поцелуев жителей страны.

Награды в категории «Психология» удостоились представители Канады и США за исследование связи формы бровей и нарциссизма.

Австрийские, японские и американские ученые получили премию в области акустики за то, что выяснили, как меняется голос крокодила, вдохнувшего гелий.

Премию по физике вручили международной команде ученых, которая в течение нескольких месяцев раскачивала навозных червей Eisenia fetida. Исследователи хотели понять, будут ли по телу беспозвоночных распространяться поверхностные стоячие волны Фарадея, если их заставить вибрировать с высокой частотой.

Награда в области энтомологии досталась ученому из США Рику Веттеру, который выяснил, что многие специалисты по насекомым боятся пауков.

Британские и американские ученые, получившие премию в области наук о материалах, изучали, что можно разрезать ножом, изготовленным из человеческих фекалий. Они выяснили, что замороженные материалы, полученные от одного человека, ничем не отличались по остроте от фекалий другого.

Награда в области менеджмента досталась пятерым китайцам, которые перепоручали друг другу заказное убийство. Каждый из них брал проценты за посредничество. В результате все пятеро оказались на скамье подсудимых, а заказ остался невыполненным.

Ig Nobel Prize – Антинобелевская или Шнобелевская премия является пародией на Нобелевскую премию, церемония награждения проводится за месяц до нее. Все лауреаты получают символический денежный приз – 10 триллионов зимбабвийских долларов (эта денежная единица существовала до 30 июня 2009 года).

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

Нью-Йорк. Другие новости 18.09.20

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